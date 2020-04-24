Татьяна Ведерникова: Те, кто становится волонтером, остаются в этом движении надолго

Татьяна Ведерникова - волонтер с опытом. Летом прошлого года вместе с младшим сыном вместо каникул и отпуска она помогала собирать и сортировать вещи для пострадавших от наводнения. Тогда на ул. Российской, 20 в Иркутске, где развернули Центр по сбору гуманитарной помощи, более 400 добровольцев были задействованы в работе. Общими усилиями удалось собрать и отправить в Тулун, Нижнеудинск и другие территории около 500 тонн груза. Сегодня Татьяна разносит продукты, лекарства и другие товары первой необходимости всем нуждающимся, кто обращается на горячую линию Волонтерского центра на Российской, созданную в связи с пандемией коронавируса.

- Помогая другим, волонтеры чувствуют себя нужными. Их жизнь становится более наполненной, - считает она и делится с «Комсомолкой» своим опытом и впечатлениями.

- Татьяна, с какими просьбами чаще всего обращаются жители?

- В основном с тем, чтобы забрать лекарства из аптеки, купить продукты. И здесь наша задача - не просто исполнить пожелание, но и не поставить людей в неловкое положение. О чем речь? Пенсионеры ведь привыкли покупать препараты в определенных аптеках, чтобы было подешевле, а не в первой же попавшейся, где дорого. Поэтому важно сравнить цены на нужный препарат в разных местах. Как правило, сами пожилые люди заранее говорят, в каких аптеках стоимость более приемлемая. И цены действительно отличаются рублей на 80 - 100, что для них имеет существенное значение.

- С продуктами, наверное, то же самое…

- Да. Пойти в первый удобный для меня магазин я не могу. Сначала выясняю, какой продукт они предпочитают, где его привыкли покупать. Так, например, узнала от своих подопечных, что они приобретают товары по акции - их проводят некоторые торговые сети в определенные дни и часы. И надо под это подстроиться, чтобы купить хороший продукт по оптимальной цене. Словом, работа волонтера не сводится к тому, чтобы получить заказ и его выполнить как можно быстрее, для галочки. Нужно подходить к каждому индивидуально, с душой и трепетом, слушать и слышать людей, чтобы и в без того непростой ситуации не навредить!

- Как реагируют люди на волонтеров? Это действительно нужное дело сегодня?

- Конечно, благодарят. Среди тех, кто обращается, в основном люди пожилого возраста. И они очень радуются, когда к ним приходишь уже не в первый раз. Встречают меня как старую знакомую. Мы общаемся, они с удовольствием делятся своими новостями: кто рассказывает о внуках, по которым скучает; кто о своем здоровье; кто переживает, сможет ли поехать на дачу. Подоконники у них заставлены рассадой, и их очень волнует, когда будут ходить автобусы в садоводства и как туда добраться. Бывает, только к дому подходишь, а соседи по подъезду уже знают, что я волонтер, и открывают дверь. Такие моменты окрыляют. Значит, все не зря.

Татьяна доставляет продукты нуждающимся.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кажется, что для людей не менее важна психологическая поддержка?

- Это так. Люди старшего поколения особенно уязвимы. Среди них есть те, кто недавно перенес тяжелое заболевание или имеет хронические. И они очень строго соблюдают все правила самоизоляции, не выходят из дома. В то же время если раньше поход в магазин для них был зачастую единственным способом общения, то сегодня они этого лишены. Именно поэтому нужно уделить им внимание, проявить заботу. Поэтому мы, волонтеры, не отказываем им в этом удовольствии, недолго общаемся. Но, конечно, в пределах разумного - сами соблюдаем все меры безопасности: маски, антисептики, перчатки и дистанция - это обязательно! И, кстати, я сделала для себя неожиданный вывод: люди старшего поколения в нашей стране очень крепкие в моральном плане.

Они, как сталь, закалены трудностями, которые привыкли преодолевать. Они сохраняют оптимизм и верят в лучшее: c нетерпением ждут, например, когда начнется дачный сезон или к ним приедут внуки. Пандемию они воспринимают как очередную сложность, которую нужно просто пережить. Но что все будет хорошо, не сомневаются.

- Что для Вас лично волонтерство?

- Возможность сделать что-то нужное, полезное. И сама я от этого получаю гораздо больше, чем мои подопечные. Делая добро, мы приносим пользу и себе, и другим. По опыту знаю, что те, кто становится волонтером, остаются в этом движении надолго. Потому что когда видишь, что от твоей помощи стало кому-то лучше, - это и есть самое ценное вознаграждение.

- Как можно улучшить работу добровольцев, на Ваш взгляд?

- Думаю, правильно иметь запасной штат волонтеров, к которым всегда можно обратиться. Уверена, что эти люди всегда откликнутся на просьбы.

- Татьяна, Вы - супруга председателя Заксобрания региона Александра Ведерникова, мама троих детей. Поддерживают ли Вас близкие?

- Конечно. Они понимают, как это важно и для меня, и для других. Необходимо, чтобы добровольцами становились и люди зрелого возраста. У них есть жизненный опыт, они могут и словом здорово помочь. Хочется, чтобы и молодые люди понимали, что полезно отвлечься от социальных сетей, от погружения в личные проблемы и обратить внимание на нужды других. Таким образом их жизнь, как и моя, точно станет более наполненной.

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