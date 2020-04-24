Какие авиарейсы, поезда и автобусы отменены в Иркутске из-за коронавируса

Конечно, во время режима самоизоляции лучше отсидеться дома, но что если есть острая необходимость отправиться в другой город? Мало ли, какая может причина поездки - на лечение, к родным или в срочную командировку. Выясняем, какие рейсы для пассажиров из Иркутска сейчас доступны, а какие отменены из-за коронавируса.

Самолеты

Международные авиарейсы в Иркутском аэропорту из-за коронавируса, как известно, отменены - одни до мая, другие до лета или осени. Пока трудно сказать, когда авиасообщение между странами полностью откроется, все зависит от того, когда пройдет пандемия. Сокращается число и авиарейсов по стране.

- Пассажиропоток в апреле упал более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, - сообщает пресс-служба Иркутского аэропорта. - С 1 по 21 апреля обслужили всего 20 701 человека. Сначала года поток пассажиров упал на 15,7% относительно 2019 года.

Итак, из Иркутска отправляются самолеты в Усть-Илимск, Бодайбо, Ербогачен, Казачинск, Киренск. А вот в Братск полеты отложены до середины мая. Конечно, иркутяне по-прежнему могут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Владивосток и другие города, но рейсов намного меньше.

Автобусы

На автовокзале количество рейсов уменьшилось примерно на три четверти. Если раньше каждый день из Иркутска в разные города и поселки области выезжали 80 автобусов, то сейчас всего 20.

- Сегодня в основном продолжают работу дальние маршруты, - рассказывает директор иркутского автовокзала Павел Титов. - И то количество ежедневных рейсов сокращается. В Усть-Кут ходили шесть автобусов, а осталось два. В Братск вместо трех рейсов отправляется один, и так же в Усть-Илимск. Два отдельных маршрута в Новую Игирму и Железногорск объединили в один, поскольку эти города рядом.

В некоторые уголки Иркутской области на маршрутке сейчас вообще не добраться. Например, в Слюдянку, Свирск, Боханский, Баяндаевский и Ольхонский районы. Зато из-за спроса остался маршрут в Листвянку - видимо, режим самоизоляции не мешает иркутянам ездить на Байкал.

Поезда

На железной дороге тоже временно отменяют внутренние маршруты, которые не пользуются спросом. Так, сейчас приостановлены поезда № 149/150 в Улан-Удэ, поезд № 321/322 в Забайкальск и в обратном направлении из обоих городов. В Новосибирск иркутяне не смогут поехать на поезде № 221/222 в один день - 30 апреля, а обратно 2 мая.

С 11 мая на время отменят поезд № 241/242 в Адлер, а с 12 мая - № 205/6 в Анапу. Оттуда в Иркутск на них не получится уехать тоже с середины мая.

А что делать, если билеты на эти рейсы уже куплены?

«Пассажирам предложат отправиться в те же дни или близкие к ним на других поездах либо вернут деньги за билеты в полном объеме», - сообщается на сайте железнодорожной компании.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Где узнавать об отмене маршрутов

8-950-113-55-55 - автовокзал Иркутска (справочная)

8-800-775-00-00 - железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский (единая справочная)

8 (3952) 266-277 - международный аэропорт Иркутска (справочная)