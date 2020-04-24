Продление режима самоизоляции в Иркутске до 30 апреля состоялось

В том, что продление режима самоизоляции в Иркутске до 30 апреля состоится, мало кто сомневался. Цифры заболеваемости за неделю повысились с 55 случаев вируса 17 апреля до 87 сегодня, 24 апреля.

Вспомним ситуацию недельной давности, когда принималось решение о продлении режима самоизоляции на неделю, но о том, что это затянется до 30 апреля, то есть, фактически до майских праздников, никто не хотел думать Тем не менее, сравним ситуацию.

Итак, по состоянию на 17 апреля в нашем регионе было 55 случаев заражения коронавирусом. Причем 10 пациентов из этого числа уже выздоровели, еще 2, к сожалению, скончались. Больше всего заболевших и тогда были в Иркутске -27. COVID 19 обнаружили также в Черемхово, Усолье-Сибирском, Ангарске и Усть-Куте, а также в Шелеховском, Осинском, Аларском, Братском и Иркутском районах.

Карта распространения коронавируса на 24 апреля.

Какова ситуация сегодня, когда принято решение о продлении режима самоизоляции в Иркутске до 30 апреля? И, конечно, во всем регионе. Смотрим карту. Уже 87 инфицированных и трое умерших. Выздоровлений много — 25, чуть меньше трети от всех заразившихся. В областном центре больных стало в 2 раза больше — 54. В том числе за счет 13 приезжих, что попали в больницу из обсерватора. COVID 19, кроме тех территорий, что обозначены на 17 апреля, есть еще в Усть-Илимске, есть новый случай в Братске, в Зиминском районе. Серьезно выросло и общее число заразившихся в каждой из территорий.

Но все равно, их могло было быть много больше, если бы не продление режима самоизоляции в Иркутске сначала до 26, а теперь и до 30 апреля. Да, работники многих предприятий вышли на работу, поэтому и уменьшился индекс самоизоляции, который уже закономерно выше в выходные дни.

Продление режима самоизоляции в Иркутске до 30 апреля включительно должно помочь справиться с заболеванием.