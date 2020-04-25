Шесть медиков из Иркутска заразились коронавирусом

Профессия врача тяжела и, бывает, опасна. Особенно если она связана с работой в очаге инфекции. Накануне стало известно о том, что коронавирусом заразились шесть врачей.

-Шесть медиков инфицированы, пять из них оказались больными при проверке персонала закрытых на карантин больниц, - сказала на заседании депутатского штаба по коронавирусу и.о. Зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. -Шестой случай обнаружился буквально только что, но этот врач уже месяц не работал.

Тут надо сказать, что, по данным медиков, в областном центре на первый план уже вышли внутренние очаги инфекции, когда точно сказать, где и от кого заразился пациент, очень сложно. Кроме того, врачи считают, что многие уже могли за это время переболеть, пока шла волна ОРВИ.

-И мы все-таки предполагаем, что часть нашего населения уже перенесла коронавирус бессимптомно или в легкой форме, - сказала Валентина Вобликова. -Для выявления иммунной прослойки ( то есть примерного процента жителей, у которых есть иммунитет к болезни — ред.) в ИГМУ на следующей неделе начнут тестирование методом иммуно-ферментного анализа своего персонала и студентов, которые недавно переболели ОРВИ. Они будут изучать, есть ли у них иммуноглобулины, характерные для антител к этому коронавирусу.

Заметим, что другим методом, ПЦР-диагностики, процент тех, кто имеет иммунитет к вирусу, намерены выяснить и в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека.

При этом отмечено, что карантины в больницах города были организованы правильно, никто из врачей, которые общались с заболевшими, не заразился. Это показатель. Особенно в сравнении с другими похожими ситуациями в России, когда заболевает много докторов.

Буквально на днях, 23 апреля, стало известно о ЧП в городской больнице №4 в Улан-Удэ. Здесь лечили инфекционных больных ( исключая коронавирус). После того, как этот диагноз подтвердился у пожилой пациентки, ОРВИ у которой перерос в пневмонию, на 2 недели, как и положено, больницу закрыли на карантин. Первые тестирования показали, что все здоровы — и врачи, и пациенты. Лечебное учреждение открыли. И через пару дней выяснилось, что медики решили скрыть плохое самочувствие, температуру и кашель. Повторная проверка показала — у 10 сотрудников коронавирус. Больше 90 их коллег сейчас отправлены в обсерватор на две недели. Главврач уволена решением главы республики. А после дезинфекции здания лечением пациентов с инфекциями, как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, займутся специалисты инфекционной больницы.