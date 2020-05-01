Директор управляющей компании из Иркутской области похитила 16 миллионов рублей

Преступную схему, как нажиться на простых горожанах и пополнить свой карман огромными суммами придумала 53-летняя директор одной из управляющих компаний Усолья-Сибирского. Еще в 2012 году женщина начала незаконно начислять оплату жителям домов за коммунальные услуги: отопление, горячую и холодную воду.

При этом никаких договоров с поставщиками энергоресурсов у руководителя «управляшки» не было. По такой схеме ей удавалось работать до 2015 год.

- За это время она обманула 610 человек, у котрых похитила 16 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере».

Следователям уже удалось собрать все доказательства вины жительницы Усолья. Прокурор подписал обвинительное заключение, которое направлено в Усольский городской суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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