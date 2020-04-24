2020-04-24T09:55:22+03:00
Общество

Тракторы Ростсельмаш по выгодной цене

Предложение действует до 30 июня 2020 года
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Фото: РостсельмашФото: Ростсельмаш
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Только до 30 июня 2020 года клиенты Росагролизинга смогут приобрести высокопроизводительные тракторы Ростсельмаш с экономией до 600 тысяч рублей. Предложение действует при одновременной покупке от двух единиц самоходной техники Ростсельмаш, одна из которых - трактор RSM. Экономия составляет 500 тысяч рублей при покупке машины из 2000-й серии и 600 тысяч рублей при покупке машины из 3000-й серии. Скидка, уточняют в компании, предоставляется на каждый трактор вне зависимости от их количества в чеке.

Фото: Ростсельмаш

Фото: Ростсельмаш

- С началом весеннего сезона клиенты Ростсельмаш приступили к активному обновлению машинотракторных парков. Наше предложение сделает этот процесс более выгодным. Сэкономленные средства потребители смогут направить на закупку топлива. 500 тысяч рублей обеспечат работу трактора на вспашке 620 га, - комментирует директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

Подробности условий акции уточняйте у регионального дилера Ростсельмаш ЗАО «Облагроснаб».

Фото: Ростсельмаш

Фото: Ростсельмаш

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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