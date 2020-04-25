Иркутская нефтяная компания (ИНК) приобрела оборудование для больниц Иркутска и Усть-Кута, чтобы помочь пациентам в борьбе с тяжелыми осложнениями, возникающими при коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, компания закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые распределят по больницам областного центра, задействованным в лечении пациентов с COVID-19. Большой перечень оборудования приобретен для медицинского учреждения Усть-Кута.

Как сообщил Анатолий Ильин, главный врач Усть-Кутской районной больницы, в медицинское учреждение уже поступили два компрессора к ИВЛ, бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Поставки медтехники продолжаются.

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мы обратились в Иркутскую нефтяную компанию с просьбой помочь нам приобрести дополнительное оборудование. В перечне, который мы представили, были аппарат ИВЛ и компрессоры, концентраторы кислорода, рециркуляторы, прикроватные мониторы для наблюдения за пациентами, шприцевые насосы для инфузионной терапии, хирургические отсосы для санации верхних дыхательных путей, биохимический анализатор для клинико-диагностической лаборатории. ИНК сразу же все оплатила. Общая сумма составила почти 13 млн рублей. Все это оборудование пригодится нам и в повседневной жизни, не говоря уже об экстренных ситуациях, связанных с эпидемиями. Это, безусловно, большое подспорье для врачей, а также повышение качества медицинских услуг населению. Важно, что предприятие, которое работает на территории района, проявляет социальную ответственность и поддерживает систему здравоохранения, - подчеркнул Анатолий Ильин.

Врачи ИМДКБ в защитных костюмах. Фото: ИНК

Кроме того, компания помогла Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице в приобретении средств защиты. Большая часть медицинских масок, респираторов, защитных очков и костюмов уже поступила в медицинское учреждение и была распределена по отделениям. До конца недели помощь будет оказана в полном объеме. Также ИНК приобрела аппарат искусственной вентиляции легких для Кежемской районной больницы Красноярского края.

Еще в начале марта в компании был создан оперативный штаб, который работает в ежедневном режиме. В его состав вошли руководители верхнего звена. Штаб реализует комплекс мер, направленных на защиту здоровья персонала и подрядчиков, обеспечение непрерывности производства и операционного управления, оказывает поддержку системе здравоохранения.

Как подчеркнул руководитель оперативного штаба по предупреждению развития пандемии - главный инженер ИНК Руслан Салихов, компания чувствует ответственность не только перед своими сотрудниками, но и перед регионами, в которых присутствует.

Руководитель оперативного штаба по предупреждению развития пандемии - главный инженер ИНК Руслан Салихов. Фото: ИНК

- Все оборудование, которое мы покупаем для больниц, жизненно необходимо пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией, - отметил он.

В сложившейся ситуации возникла необходимость дополнительно оснастить и медицинскую систему на промысле. Количество медперсонала увеличено, в медпункты поступило новое оборудование. Плюс ко всему приобретены автомобили скорой медицинской помощи.

- Мы также разработали памятки для сотрудников ИНК и работников подрядных организаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции, - рассказал Руслан Салихов. - Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность наших коллег, их семей и местных жителей.

Для максимальной безопасности производства на месторождениях организованы временные места проживания сроком на 14 дней для сотрудников и подрядчиков, где проводится ежедневный мониторинг здоровья персонала. Перед заездом на вахту все сдают два анализа на коронавирус. Также предусмотрены помещения для изоляции сотрудников, у которых повышается температура или наблюдаются другие симптомы ОРВИ. В этой зоне они будут находиться под медицинским контролем. При ухудшении самочувствия людей переводят в городскую больницу Усть-Кута.

Кроме того, при ИНК открыт центр медицинского сопровождения, где сотрудники могут получить всю необходимую помощь по вопросам, связанным с пандемией: например, консультацию врачей. Организована и работа волонтеров, которые готовы помочь в приобретении или доставке товаров первой необходимости тем, кто находится на самоизоляции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волонтеры ИНК продолжают помогать хоспису

Примерно один раз в квартал среди волонтеров ИНК - участников группы «Милосердие» объявляется сбор денег на приобретение средств гигиены для пациентов хосписа - Иркутской городской больницы паллиативной помощи № 7.

100, 200, 500 рублей - каждый перечисляет, сколько может, и в итоге набирается приличная сумма, на которую приобретается все необходимое: пеленки, подгузники, упаковки влажных салфеток.

Средства гигиены для хосписа. Фото: ИНК

Обеспечение пациентов городских больниц средствами гигиены не входит в перечень обязанностей Минздрава, и медучреждения зачастую испытывают серьезный дефицит. Особенно страдают от этого одинокие малоимущие пациенты.

Волонтеры ИНК в течение последних полутора лет неоднократно закупали и привозили одноразовые пеленки и другие средства гигиены в хоспис.

Однако, по словам медицинского психолога больницы № 7 Любови Деминой, элементарных средств гигиены катастрофически не хватает.

Средства гигиены для хосписа. Фото: ИНК

- Накануне родственники пациентов привезли несколько упаковок подгузников, которых хватит на несколько дней. К сожалению, внеплановые каникулы и режим самоизоляции негативно отразились, в том числе, и на наших постоянных добровольных помощниках. Поэтому помощь волонтеров ИНК сейчас особенно актуальна. Спасибо им большое за то, что не забывают, за их отзывчивость и готовность прийти на помощь даже в такое сложное время, - отметила психолог.