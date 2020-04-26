Коронавирус в Бурятии, последние новости на 26 апреля 2020: открывшим свое дело, помогут деньгами, а медосмотры возобновят

Коронавирус в Бурятии на 26 апреля. По последним данным, число заражений 186. С болезнью справились 67 пациентов, двоих спасти не смогли. В больницах находятся 116 человек( обновляется).

Коронавирус в Бурятии, 26 апреля: медицинские осмотры работников продолжатся

Как сообщает в официальном инстаграме Роспотребнадзора республики главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, внесено изменение в постановление о санитарно-эпидемических мерах. По-прежнему приостановлены только плановые профилактические осмотры населения ( диспансеризация). А профилактические осмотры работников и предварительные, при поступлении на работу, продолжатся.

Это необходимо еще и потому, что в республике многие предприятия работают вахтой.

Коронавирус в Бурятии, 26 апреля: бизнес получит меры поддержки

Малому и среднему бизнесу в нынешних реалиях достаточно непросто будет даже просто выжить. Чтобы облегчить задачу, бизнесменам будут оказаны региональные меры поддержки.

Меры будут направлены на облегчение материального положения предприятий. Так, малому и среднему бизнесу уже предоставлена отсрочка до 6 месяцев по действующим займам, которые выдаются Фондом поддержки малого предпринимательства Бурятии, на уплату основного долга без применения штрафных санкций. Кроме того, решено снизить комиссии для бизнеса по поручительствам Гарантийного фонда Бурятии с 0,75% до 0,5%. Правительство Бурятии решило не ограничивать предоставление субсидий частным детским садам, которые приостановили деятельность на период ограничительных мероприятий.Этим список не исчерпывается.

Коронавирус в Бурятии, 26 апреля: безработным, открывшим свое дело, выплатят по 60 тысяч

Это господдержка для тех, кто потеряв работу, открыл свой бизнес, от правительства Бурятии. Шестьдесят тысяч заплатят за создание одного рабочего места — хотя бы и для себя самого. Предельная сумма гранта - 300 тысяч рублей для создания 5 рабочих мест. В результате реализации мероприятия планируется создание 100 дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства для трудоустройства жителей республики, состоящих на учете в органах службы занятости.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 26 апреля 2020 года.