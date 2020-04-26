Четыре автомобиля сгорели в центре Иркутска 26 апреля

Кошмар для каждого автовладельца. Ночью 26 апреля загорелись сразу три автомобиля в самом центре Иркутска.

«Горят машины во дворе», - раздался звонок в пожарной части в пятом часу утра. Как сообщили «КП-Иркутск», через 10 минут после звонка специалисты уже локализовали пожар.

Однако, добраться до объятых пламенем авто так просто не получилось. Весь двор был заставлен припаркованными автомобилями жителей соседних домов и въезд преграждал шлагбаум. В таких условиях риск возгорания соседних машин был велик, неудивительно, что пламя успело перекинуться еще и на четвертую иномарку.

Полностью потушить автомобили удалось в 04.24, но ликвидировать последствия пожара пришлось еще полчаса.

«В пожаре сгорели автомобили «Ниссан -Патрол», два авто марки «Хёндай Туксан», «Хёндай Туксан» и «Ауди А7», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь уничтожил все сгораемые части машин, оставив лишь «железо». Причины возгорания, а также есть ли виноватые в этом происшествии, сейчас выясняются.

«Полиция проводит проверку, есть ли в случившемся состав преступления», - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские выясняют был ли это поджогФото: ГУ МЧС по Иркутской области

От автомобилей осталось только "железо"Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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