2020-04-27T11:48:45+03:00
Происшествия

Избили и бросили в багажник Мерседеса: четверо иркутян похитили мужчину

Похищенный успел вовремя позвонить в полицию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Избили и бросили в багажник Мерседеса: четверо иркутян похитили мужчинуИзбили и бросили в багажник Мерседеса: четверо иркутян похитили мужчинуФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Звонок от мужчины, который сообщил, что его похитили и возят по городу в багажнике автомобиля, поступил иркутским полицейским 26 апреля. Благодаря тому, что звонивший успел рассказать о районе, в котором его похитили и запомнил марку машины, оперативникам совместно с сотрудниками Росгвардии удалось выйти на след преступников по горячим следам. В переулке Восточный Ленинского района они блокировали подходящий по ориентировке Мерседес, в салоне которого находились четверо мужчин в возрасте от 20 до 24 лет, а в багажнике был спрятан сообщивший о своем похищении 34-летний иркутянин.

Вскоре следователям удалось выяснить некоторые детали преступления. Оказалось, что задержанная четверка встретилась с мужчиной утром, 26 апреля. Они начали требовать с него деньги, которые один из них передал ему в конце прошлого года за выполнение услуги. Затем они избили его, бросили в багажник и начали возить по городу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в пресс-службах СУ СК Росси и ГУ МВД России по Иркутской области.

Все четверо похитителей задержаны. Сейчас избирается мера пресечения. З решетку они могут отправиться на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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