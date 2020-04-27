2020-04-27T13:37:33+03:00
Общество

В Саянске единственного оставшегося в живых фронтовика увековечили в картине на фасаде дома

Художники нарисовали портрет 96-летнего Михаила Карнаухова ко Дню Победы [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Живая история: портрет фронтовика нарисовали ко Дню Победы на фасаде дома в Саянске. Фото: администрация Саянска.Живая история: портрет фронтовика нарисовали ко Дню Победы на фасаде дома в Саянске. Фото: администрация Саянска.
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Из-за отмены Парада Победы (праздник перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса) в это 9 Мая мы, увы, не увидим тех, кого и так становится на празднованиях великого праздника все меньше: фронтовиков с орденами и медалями на груди. Но те, кто подарил нам свободу и мирное небо над головой, все еще среди нас. Их, безусловно, мы обязаны знать в лицо. Так считают и в Саянске! Перед празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде пятиэтажного дома № 28 в микрорайоне Юбилейном художники нарисовали портрет единственного ныне проживающего в городе участника Сталинградской битвы - 96-летнего фронтовика Михаила Карнаухова.

- Еще в марте у нас стартовал проект «Живая история», - рассказывают в пресс-службе администрации Саянска. - Помимо портрета Михаила Карнаухова выполнен триптих на домах №№ 73, 74, 75 в микрорайоне Юбилейном. На них демонстрация военных действий от самого начала войны до Победы. Что касается ветеранов, то в прошлом году на стене дома № 14 в микрорайоне Олимпийском был изображен портрет героя Советского Союза Дмитрия Перова. Он был выполнен в рамках патриотического проекта «Память сильнее времени».

Мэр Саянска Олег Боровский поздравляет Михаила Григорьевича с 75-летием Победы. Фото: администрация Саянска

Мэр Саянска Олег Боровский поздравляет Михаила Григорьевича с 75-летием Победы. Фото: администрация Саянска

Не заметить портрет Михаила Григорьевича, который воевал в 99-м отдельном истребительном противотанковом дивизионе и участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал от фашистов Кривой Рог, Одессу, Тирасполь, Молдавию, Румынию и Болгарию, невозможно. Он изображен крупным планом с первого по пятый этаж - в пиджаке, на котором не осталось свободного места от медалей и орденов. А на заднем плане фотография Михаила Карнаухова времен военной молодости, сделанная еще во время войны. Но свой портрет Михаил Григорьевич, увы, увидеть не сможет.

- У папы уже пропало зрение, - рассказывает корреспонденту "КП"-Иркутск" дочь фронтовика Людмила. - На парады не ходит, так как сломал шейку бедра и вот уже два года лежит. Поэтому все поздравления принимает на дому. Буквально перед вашим звонком приходил мэр. Мы, конечно, рассказали папе про его портрет и даже хотели свозить на открытие. Он обрадовался, готовился, но по состоянию здоровья все же не смог поехать.

Горожане проходя мимо дома, останавливаются и любуются портретом. Фото: "Подслушано Саянск"

Горожане проходя мимо дома, останавливаются и любуются портретом. Фото: "Подслушано Саянск"

Ежедневно любоваться фронтовиком смогут жильцы самого дома, на котором изображен портрет. Кстати, они только рады, что у них перед глазами появилась художественная композиция того, кто подарил им жизнь.

- Это очень правильно, что начали рисовать портреты ветеранов, - говорят жители дома № 28 Анастасия и Ирина. - Пусть наши дети знают героев, отстоявших мир на земле. Да и для нас, взрослых, это тоже очень важно. Мы не должны забывать в суете повседневной жизни, каким хрупким может быть мир на планете, и какого героизма стоит его восстановление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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