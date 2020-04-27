Отбил от цепной овчарки: судебного пристава из Бурятии наградили за спасение пенсионерки и пятилетнего ребенка

- Честно, не думал о наградах, когда полтора года назад спасал бабушку и ребенка от собаки, - скромно улыбается судебный пристав из Бурятии Бато Петухаев.

На днях он получил медаль «За спасение погибавших» - это государственная награда, указ о ее вручении лично подписывает президент России Владимир Путин.

«Комсомолка» уже писала о героическом поступке Бато Петухаева в октябре 2018 года. Тогда он вышел на пробежку вокруг парка имени Орешкова в Улан-Удэ - готовился к зачету по физической подготовке. Пробегая мимо огороженной площадки с аттракционами, которые в это время не работали, Бато услышал оттуда детские крики. В первые секунды подумал: «Ну и что – ребята там частенько гуляют». Но потом с парка донеслось жуткое рычание собаки и женский крик: «Спасите!». И мужчина бросился на помощь.

- Я перескочил через двухметровый забор, а там - огромный сторожевой пес (кавказская овчарка - Прим. ред.) повалил мальчишку и пытается укусить, - рассказал Бато. - Ребенок в ужасе ревет. А рядом бабушка пытается отбить его у животного. Пес переключился на нее.

Оказалось, что пятилетний мальчик запутался в цепи, к которой была привязана овчарка. Она охраняла территорию парка (в это время он был закрыт, аттракционы демонтировали).

Как пенсионерка с внуком там оказались, история умалчивает. Когда Бато Петухаев подбежал к ним, агрессивная собака намертво вцепилась зубами в руку пожилой женщины.

Пристав действовал быстро. Сначала освободил мальчишку из цепи и на руках отнес в сторону. Затем ногой оттолкнул овчарку от пенсионерки, крикнул ей: «Отходите!», а сам отбивался от пса самокатом, лежавшим рядом на земле. Убедился, что бабушка с внуком в безопасности, и только тогда отскочил от взбесившейся собаки. Хорошо, что цепь крепко удерживала ее. Бато поскорее вызвал скорую помощь, а сам пока успокаивал пострадавших.

- У пенсионерки сильно была покусана рука, ребенок не пострадал, - рассказывает пристав. - Однажды я виделся с его мамой, она от души поблагодарила меня за спасение близких. Семья, кстати, судилась с владельцем аттракционов за нападение собаки и даже получила компенсацию – но суммы, увы, не знаю.

Сам предприниматель в разговоре с «Комсомолкой» тогда оправдывался, что вход в парк был загорожен двумя скамейками и висели таблички: «Вход запрещен» и «Осторожно, злая собака». Очевидно, что этих мер оказалось недостаточно. Хорошо еще, что пенсионерку и ребенка, зашедших на территорию парка, было кому спасти.

У Бато Петухаева, кстати, тоже есть сын. Малышу всего 2 годика, поэтому пока он не знает о геройском поступке отца. Но когда подрастет, наверняка, будет им гордиться.

- Хочу воспитать сына сильным и мужественным, привить любовь к спорту, - улыбается судебный пристав. - Раньше я сам увлекался боксом, а сейчас занимаюсь единоборствами, рукопашным боем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живая история: портрет фронтовика нарисовали ко Дню Победы на фасаде дома в Саянске

96-летний Михаил Карнаухов единственный ныне проживающий в городе участник Великой Отечественной войны (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.