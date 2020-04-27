Вузы Иркутска 2020: выпускников освобождают от госэкзаменов, защита дипломов - онлайн

В вузах Иркутска 2020 вводят новые меры в связи с режимом самоизоляции. Так, в Иркутском госуниверситете из-за коронавируса отменяют государственные экзамены для выпускников бакалавриата, магистратуры и специалитета. Вот так новость! Раньше госы не сдавали только студенты определенных специальностей, например журналисты. А теперь от них освобождены все, кроме выпускников бакалавриата по направлению «юриспруденция».

- Почему? Дело в том, что в федеральном государственном образовательном стандарте для юристов-бакалавров прописано: итоговая аттестация проводится только в форме госэкзамена, - объяснили «КП» - Иркутск» в пресс-службе ИГУ. - А у остальных выпускников, в том числе у юристов в магистратуре, состоится лишь защита дипломов.

- Эти меры приняты в связи с тем, что невозможно в столь сжатые сроки оперативно перейти к иным способам приема госэкзамена, а также адекватно оценить знания выпускников при сдаче экзамена в дистанционной форме, - пояснил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.

Тем не менее дипломы будут приниматься в режиме онлайн. В Иркутском госуниверситете 27 апреля подписали соответствующий приказ. Скорее всего, в Байкальском государственном университете в этом году тоже будут защищать дипломы удаленно - преподаватели уже потихоньку настраивают на это студентов, хотя официального решения еще не принято.

Если к дистанционному обучению студенты уже привыкли (задания выполняют на электронных платформах, а с преподавателями общаются с помощью онлайн-конференций), то как подготовиться к удаленной защите дипломов, они пока не представляют.

- Думаю, защита перед компьютером получится не такой волнительной, как в аудитории с комиссией, - оптимистично настроена выпускница 4-го курса журналистики БГУ Виктория Герко. - У нас уже был подобный опыт - мы удаленно защищали курсовые работы: отправляли материалы на почту преподавателю, она проверяла, а затем перезванивала каждому студенту по видеозвонку, чтобы задать вопросы и озвучить замечания.

А вот выпускница магистратуры ИГУ по журналистике Анна Попова, наоборот, считает, что защитить диплом в режиме онлайн будет сложнее.

- Все-таки очная защита мне уже знакома, а виртуальная - новый формат, пока не очень понятный, - говорит Анна. - Как показывать презентацию в режиме онлайн? Будем ли слушать защиту остальных выпускников? Прочитаю свой пятиминутный доклад - и сколько потом ждать результатов? Что делать, если вдруг зависнет Интернет? Все это вызывает беспокойство.

На эти вопросы, увы, пока нет ответов даже у самих университетов.

- Порядок дистанционной защиты дипломов еще прорабатывается, - сообщают в пресс-службе ИГУ.

В других университетах Иркутска пока не отменяют госэкзаменов и не переводят защиту дипломов в режим онлайн. Надеются, что ситуация по коронавирусу скоро улучшится и режим самоизоляции в Приангарье снимут. Ну а пока занятия ведутся дистанционно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Документы на зачисление в электронной форме

Сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись, а вместе с ними и даты зачисления в университеты. Прием заявлений от абитуриентов начнется, как и всегда, с 20 июня, но продлится дольше. Так, на бюджетные места можно подавать документы до 10 августа. Первая волна зачисления намечена на 19 августа, вторая - на 24 августа.

- Документы на зачисление будут приниматься в электронной форме, - рассказывают в вузах Иркутска 2020. - Вступительные испытания, возможно, придется проводить в виртуальном режиме, но как именно - еще уточняется. Не исключено, что в связи с ситуацией нам позволят увеличить число бюджетных мест и снизить вступительный балл. Однако на данный момент нет официальных решений по этим вопросам.

КОНКРЕТНО

Предварительные даты ЕГЭ-2020

Напомним, что ЕГЭ и ОГЭ в этом году не планируют отменять или проводить в дистанционном формате. Сдавать экзамены школьники будут в очной форме (соблюдая социальную дистанцию), по единому расписанию для всей страны.

Предварительно оно выглядит так:

8 июня - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня - русский язык;

15 июня - математика (базовый и профильный уровни);

18 июня - история, физика;

22 июня - обществознание, химия;

25 июня - английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки (письменный этап); биология;

26 и 29 июня - английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки (устный этап).

С 1 по 11 июля - резервные дни.

Однако после майских праздников Министерство просвещения РФ может вновь сдвинуть сроки проведения ЕГЭ - все зависит от ситуации с коронавирусом.

НА ЗАМЕТКУ

Ресурсы для подготовки к Единому госэкзамену

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) - https://fipi.ru/. Там есть демоверсии ЕГЭ, открытый банк заданий, методические рекомендации по самостоятельной подготовке к экзаменам.

Официальная группа Министерства просвещения РФ - в социальной сети «ВКонтакте». Организован проект «Домашний час», где специалисты ФИПИ дают ежедневные онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ по каждому предмету.

На сайте Министерства образования Иркутской области, в разделе «Proобразование» (https://irkobl.ru/sites/minobr/distens/proobr.php), есть консультации председателей региональных предметных комиссий. Все это поможет при подготовке к сдаче экзаменов и поступлению в вузы Иркутска 2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 апреля 2020: на кладбища не пустят, список разрешенных производств дополнен

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Иркутске на 27 апреля (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.