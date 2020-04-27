Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 апреля: заражены 14 районов

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 27 апреля пополнилась новой точкой. Инфекцию занесли в Эхирит-Булагатский район. Будем надеяться, что вернувшийся из Москвы житель региона никому не успел передать "эстафетную палочку" болезни. Сейчас в регионе уже 101 случай заболевания . В инфекционной больнице находится 71 пациент, 33 выписали ( восемь - за день 27 апреля). А четверых, увы, не смогли спасти.

Список заболевших, кроме заразившегося из Эхирит-Булагатского района, за прошедшие сутки пополнили карту распространения коронавируса в Иркутской области на 27 апреля еще двое больных из одного и того же очага в Усолье-Сибирском ( 1 человек приехал из Москвы, трое контактных), два больных в Иркутске - один из обсерватора и один, приехавший из Забайкалья.

Как распространяется коронавирус по Иркутской области ( данные на 27 апреля). Фото: оперштаб.

Сейчас всех заболевших лечат. В регионе, по подсчетам медиков, больше 40 очагов инфекций, но по большей части, в 80% случаев они одиночные.

Напомним, в Иркутской области расширен список работающих предприятий - открылись ювелирки, шиномонтажки, мебельные салоны и даже курсы по обучению водителей ( смотрите полный список). Но это не отменяет максимальной осторожности, соблюдения дистанции и ношения масок в людных местах.