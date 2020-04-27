2020-04-27T15:35:52+03:00
Общество

Когда в Иркутске отключат отопление в 2020 году: даты, график отключения

Стало известно, когда в Иркутске отключат отопление в 2020 году
Анна ПОПОВА
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Когда в Иркутске отключат отопление в 2020 году: даты, график отключения.Когда в Иркутске отключат отопление в 2020 году: даты, график отключения.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Совсем скоро в наш город придет лето. А значит, на улице будет достаточно тепло. Так когда в Иркутске отключат отопление в 2020 году? Точная дата уже известна - это 13 мая.

"Постановление Правительства гласит, что отопительный сезон должен заканчиваться тогда, когда среднесуточная температура за окном будет подниматься выше 8 градусов Цельсия в течение 5 дней, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - При необходимости дату отключения можно изменить".

Ну а, если у вас дома уже слишком жарко, и вы постоянно думаете, когда отключат отопление в Иркутске в 2020 году, то существует возможность ограничить подачу тепла раньше. В новых домах сделать это совершенно несложно. Достаточно уменьшить подачу тепла в собственную батарею. А вот в остальных случаях, если батареи этого не предполагают, придется идти более сложным путем. Необходимо согласие всех жителей вашего дома. Общее решение собственников отправят в управляющую компанию, которая в свою очередь передаст уведомление в "Иркутскэнергосбыт".

Теперь и вы знаете, когда отключат отопление в Иркутске в 2020 году. Будем надеяться, что к 13 мая лето окончательно вступит в свои права. Но, если вдруг снова похолодает ( все-таки у нас Сибирь!) , и тогда никому не придётся мерзнуть в своих квартирах и жечь киловатты электричества, пытаясь согреться с помощью обогревателя. Отопительный сезон продлят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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