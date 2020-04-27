Ничто не происходит в нашей жизни случайно. В этом наверняка накануне убедился сибиряк, спустивший свой новенький айфон в унитаз и тем спасший жизнь несчастному зверьку. О случившемся КП-Иркутск рассказали в питомнике «К-9».

«Утром в субботу нам позвонил молодой человек и попросил приехать вытащить из колодца ондатру», - говорят сотрудники питомника.

К просьбам помочь раненным или попавшим в трудную ситуацию животными кинологи «К-9» уже привыкли. Собрались и поехали. Оказалось, житель поселка Молодежный под Иркутском уронил свой новенький айфон в унитаз и, видимо, в момент слива, потому что искать его он решил в ближайшем колодце, расположенном на участке у дома. Открыл крышку люка, а там – она!

О том, что это не обычный грызун мужчина догадался сразу, подобных видел на водоемах города. Они даже в центре Иркутска водятся – у острова Юность. Однако, вступать в «диалог» с животным – не решился. Зубы у них не маленькие. Тут-то уже за дело взялись сотрудники «К-9».

«Собак спасал, лося спасал, ондатру до этого момента не доводилось. Видно было, что она истощена, но еще находила силы сопротивляться. Много раз пыталась укусить. Но я опытный. У нее не получилось», - улыбается кинолог Нурик Журабоев. – «Сколько ондатра там просидела сказать сложно, но совершенно ясно, что если бы не этот случай, она там бы и умерла».

Сотрудники «К-9» забрали млекопитающее в питомник, но ненадолго. Убедились, что зверек здоров и повезли в ближайший водоем, который находится недалеко от приюта бездомных животных.

«Условия там хорошие, есть озерцо, есть ручеек, лес недалеко, корма ондатре хватит», - уверен Нурик Журабоев.

Зверек так истосковался по воде, что не бросился наутек от своих спасателей, а усевшись невдалеке тут же начал умываться. А вот о том, продолжил ли парень поиски дорогого гаджета в колодце после того, как спасатели уехали, и нашел ли – история, как говорится, умалчивает.

k9irk Уронил айфон в канализацию спас ондатру: забавная история произошла с жителем Иркутска

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