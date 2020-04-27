2020-04-27T08:13:36+03:00
Дом. Семья

Уронил айфон в канализацию – спас ондатру: забавная история произошла с жителем Иркутска

Спустились за грызуном в колодец сотрудники питомника «К-9» [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Уронил айфон в канализацию – спас ондатру: забавная история произошла с жителем Иркутска. Фото: предоставлено питомником "К-9"Уронил айфон в канализацию – спас ондатру: забавная история произошла с жителем Иркутска. Фото: предоставлено питомником "К-9"
Изменить размер текста:

Ничто не происходит в нашей жизни случайно. В этом наверняка накануне убедился сибиряк, спустивший свой новенький айфон в унитаз и тем спасший жизнь несчастному зверьку. О случившемся КП-Иркутск рассказали в питомнике «К-9».

«Утром в субботу нам позвонил молодой человек и попросил приехать вытащить из колодца ондатру», - говорят сотрудники питомника.

К просьбам помочь раненным или попавшим в трудную ситуацию животными кинологи «К-9» уже привыкли. Собрались и поехали. Оказалось, житель поселка Молодежный под Иркутском уронил свой новенький айфон в унитаз и, видимо, в момент слива, потому что искать его он решил в ближайшем колодце, расположенном на участке у дома. Открыл крышку люка, а там – она!

О том, что это не обычный грызун мужчина догадался сразу, подобных видел на водоемах города. Они даже в центре Иркутска водятся – у острова Юность. Однако, вступать в «диалог» с животным – не решился. Зубы у них не маленькие. Тут-то уже за дело взялись сотрудники «К-9».

«Собак спасал, лося спасал, ондатру до этого момента не доводилось. Видно было, что она истощена, но еще находила силы сопротивляться. Много раз пыталась укусить. Но я опытный. У нее не получилось», - улыбается кинолог Нурик Журабоев. – «Сколько ондатра там просидела сказать сложно, но совершенно ясно, что если бы не этот случай, она там бы и умерла».

Сотрудники «К-9» забрали млекопитающее в питомник, но ненадолго. Убедились, что зверек здоров и повезли в ближайший водоем, который находится недалеко от приюта бездомных животных.

«Условия там хорошие, есть озерцо, есть ручеек, лес недалеко, корма ондатре хватит», - уверен Нурик Журабоев.

Зверек так истосковался по воде, что не бросился наутек от своих спасателей, а усевшись невдалеке тут же начал умываться. А вот о том, продолжил ли парень поиски дорогого гаджета в колодце после того, как спасатели уехали, и нашел ли – история, как говорится, умалчивает.

k9irkk9irk
Уронил айфон в канализацию спас ондатру: забавная история произошла с жителем Иркутска
539 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Читайте также:

Передвижному зоопарку пришлось оставить 11 обезьян в Иркутске из-за коронавируса. Организаторы передвижной выставки не смогли вывезти животных домой из-за финансовых трудностей [фото]

Друг с доставкой на дом: в питомнике К-9 теперь можно выбрать домашнего любимца через интернет. Это связано с падением посещаемости приюта из-за распространения коронавируса (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля
К 75-летию Победы Бессмертный полк на страницах "Комсомольской правды"
581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области
43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области
Поджигателей, устроивших пожары в разных районах, поймали в Иркутской области
На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район
Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла
600 человек тушили лесные пожары в Иркутской области
Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из Бангкока
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети
Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95