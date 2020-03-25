От мастер-классов для учеников до серьезных соревнований

О том, какое участие в развитии спорта принимает Иркутская нефтяная компания, не понаслышке знают не только ее сотрудники, но и другие горожане. Например, волейбольная команда нефтяников уже известна всем любителям этого вида спорта из Приангарья, где спортсмены ИНК за последние годы выиграли почти все турниры. Кстати, в компании решили провести настоящую пропаганду волейбола в Иркутске, организовав еще и студенческий коллектив, так что шанс попасть в лучшую любительскую команду региона есть у многих юных спортсменов.

Ну а те, кто уже начал заниматься волейболом на любительском уровне, недавно приняли участие в первых крупных соревнованиях 2020 года, которое организует ИНК. Речь о VI открытом турнире памяти мастера спорта по волейболу Елены Булгаковой. В этом году в нем участвовали 6 мужских и 5 женских команд из Иркутской области и Республики Бурятия. Победителями уже шестой год подряд стали волейболисты ИНК, которые не потерпели ни одного поражения. В финальной игре нефтяники со счетом 2:1 обыграли своего главного соперника – команду «Ангара».

Фото: Иркутская нефтяная компания

- Турнир как всегда прошел очень эмоционально, - рассказывает руководитель команды ИНК Андрей Кравцов. – Все игры проходили в упорной борьбе и завершались порой драматично. Несмотря на нашу шестую победу подряд, не скажу, что матчи выдались для нас легкой прогулкой. Нам еще есть над чем работать, играть мы можем гораздо лучше. На пик формы планируем выйти к апрелю, когда у нас ожидаются решающие матчи чемпионата города и области.

Пропагандировать волейбол и здоровый образ жизни ИНК продолжает не только среди своих сотрудников, но и среди их семей. Специально для этого 14 марта в спортивном комплексе «Локомотив» прошли корпоративные игры ИНК по парковому волейболу.

- Каждый год нам удается собирать все больше участников, - говорит Андрей Кравцов. – В этот раз было 10 команд, сформированных из числа работников группы компаний и членов их семей. В общей сложности в волейбол сыграли более 60 человек в возрасте от 14 до 60 лет.

Но и это еще не все. В марте ИНК удалось организовать мастер-классы по волейболу и чирлидингу для учеников «ИНК-Классов» в Усть-Куте. Кстати, команду по чирлидингу в ИНК создали всего два года назад, и уже в прошлом году она завоевала серебро в открытом первенстве ИрНИТУ по чир-спорту.

- Мастер-класс по чирлидингу провела тренер команды, наш молодой специалист Анастасия Бутакова. Такое мероприятие с участием «ИНК-Класса» состоялось впервые. Мы не стремились определить победителей и проигравших – хотели просто приятно провести время и напомнить ребятам о том, что мы их поддерживаем во всех начинаниях, и в спорте тоже. По итогам трех игр школьники показали себя очень достойно, победив со счетом 3:0. В награду они получили приятные подарки, - рассказывает руководитель группы культурно-массовых мероприятий Молодежного совета ИНК Мария Забудьская.

Во время мастер-класса по волейболу, по словам серебряного призера чемпионата Европы 2007 года среди студентов Федора Гидаспова, дети буквально забросали его вопросами по технике игры и просили объяснить им разные тактические схемы. Затем состоялся товарищеский волейбольный матч между учениками «ИНК-Класса» и молодыми специалистами Иркутской нефтяной компании.

- С ребятами мы провели полноценную разминку, показали им, как нужно готовиться к тренировкам, - говорит Федор Гидаспов. - Затем отработали базовую технику волейбольных элементов - верхней и нижней передачи, атакующего удара. А ведь многие ребята не знали, как правильно разбегаться, выходить под мяч при атакующем ударе. Над этими задачами мы поработали отдельно. Считаю, мы достигли цели нашего урока – показали к чему нужно стремиться и привили любовь к спорту.

Опыт показал, что подобные мастер-классы действительно интересны местным жителям, поэтому в ИНК планируют проводить их регулярно.