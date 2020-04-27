Глава Бурятии: «Врачи городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в Улан-Удэ»

С понедельника, 27 апреля, в Улан-Удэ снова работают только продуктовые магазины да аптеки. Режим самоизоляции ужесточен максимально. Глава республики Алексей Цыденов сказал, что «хотели разжать тиски, а теперь опять зажмем». Причина — массовое заражение коронавирусом медиков в городской больнице №4 где лечат пациентов с обычными инфекциями. Во вспышке COVID 19 оказались виноваты сами врачи.

Напомним, как развивались события. Второе апреля. У пожилой пациентки с пневмонией берут пробу и ставят ей диагноз — коронавирус. Женщину переводят в инфекционку ( спасти ее врачам, к сожалению, не удалось). А больницу закрывают на карантин вместе с оставшимися пациентами и врачами. 17 апреля карантин снимают: тесты показывают, что здоровы и врачи, и пациенты. Доктора уже готовы приступить к работе, как разразился скандал. Контрольные пробы подтверждают заболевание у 10 сотрудников. Больницу снова закрывают на карантин, заразившихся отправляют лечиться, а всех врачей и медсестер — 93 человека — в обсерватор. Главврача увольняют, так как выясняется, что медики ...скрывали симптомы ОРВИ.

«В четвертой больнице были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия, прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район», - заявил накануне глава республики Алексей Цыденов.

В воскресенье из обсерватора на лечение доставили еще 10 медиков. Потом еще трех.

-На сегодня госпитализированы уже 23 медработника, - сообщили «Комсомолке» в Роспотребнадзоре Бурятии. - Кроме того, еще 5 человек из этого же очага контактных. Это пациенты и ухаживающие за ними люди.

Поведение врачей не совсем понятно, скорее всего, это недооценка болезни. Потому что скрывать заразу бессмысленно — медики застрахованы, предусмотрены и дополнительные выплаты из бюджета республики. И, если бы вовремя сообщили о симптомах, они не заразили бы друг друга и пациентов.

Сейчас же в Улан-Удэ идет сплошная дополнительная дезинфекция всего участка, который относился к этой больнице — подъездов, домов, детских площадок. Ищут тех, кто мог еще заразиться.

А в больнице остались 34 пациента. Их надо лечить. Поэтому пришлось собирать по всей республике инфекционистов. В строй, по просьбе главврача инфекционки Татьяны Сымбеловой, встали ее бывшие коллеги — Алла Жапова возглавила медсестер, Людмила Анфиногенова стала начмедом. Вместе с ними добровольцами ушли на карантин с пациентами врачи центра СПИД и резерв инфекционной больницы — 23 врача и 40 медсестер.