2020-04-27T19:43:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 28 апреля 2020: строителей поселят возле объектов, заболевшим врачам выплачивают компенсации

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 28 апреля
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 28 апреля 2020: строителей поселят возле объектов, заболевшим врачам выплачивают компенсации.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 28 апреля 2020: строителей поселят возле объектов, заболевшим врачам выплачивают компенсации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, 28 апреля. Общее количество поставленных диагнозов выросло до 227, выписалось из больниц уже 70 человек, лечится 155. Двух человек спасти не удалось. Сейчас медики борются со вспышкой заболевания среди врачей больницы №4, в больнице уже 23 медика.

Коронавирус в Бурятии, 28 апреля: заболевшим врачам выплачивают компенсации

На переднем крае борьбы с коронавирусом находятся медицинские работники, они в большей степени подвергаются риску. Они и заболевают, этого не избежать. Врачи застрахованы, но существует еще дополнительная поддержка — от региона. Накануне, 27 апреля были произведены первые две компенсационные выплаты медицинским работникам в 100 тыс.рублей.

Выплата гарантирована всем медработникам, а также тем, кто работает вместе с ними, помогая оказывать помощь заболевшим коронавирусом. В случае, если заболевание протекает в легкой форме, ее размер составляет 100 тыс.рублей. Если болезнь сопровождается осложнениями и переходит в тяжелую форму, то размер страхования составляет 200 тыс.рублей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, как важно сейчас оказать помощь медикам, оказавшимся на передовой.

Коронавирус в Бурятии, 28 апреля: на помощь приходят студенты — медики

Будущих врачей в республике готовит Медицинский институт в составе Бурятского госуниверситета. Те из них, что уже имеют право работать терапевтами, отправились в поликлиники. Они работают на приеме и на экстренных вызовах.

-На приеме в поликлиниках сейчас работают 50 ординаторов, - говорит директор института Александр Занданов. - Это будущие врачи-хирурги, ортопеды, травматологи, педиатры, терапевты. А среди шестикурсников, которые имеют диплом о среднем специальном образовании или прошли учебу и имеют право работать медсестрами и медбратьями, около 100 человек сейчас помогают докторам.

Студенты 2-3 курсов стали волонтерами, они помогают доставлять лекарства и продукты пожилым.

Коронавирус в Бурятии, 28 апреля: строителей поселят возле объектов

Выезжать и возвращаться домой во время работы строители не смогут. Они будут работать в режиме вахты и жить возле объекта — как приезжие, так и местные.

Работодатели обязаны обеспечить своих сотрудников всем необходимым для этого : питанием, медицинским наблюдением,и, конечно, условиями для жизни вблизи от объекта строительства.

Такие меры вводятся потому, что такая изоляция должна защитить от вспышек инфекции.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 28 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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