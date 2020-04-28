2020-04-27T21:04:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 апреля: больные в 14 районах, вернулись туристы из Вьетнама и Таиланда

Мы собрали для вас самые актуальные, последние новости о коронавирусе в Иркутске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 апреля: больные в 14 районах, вернулись туристы из Вьетнама и Таиланда.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 апреля: больные в 14 районах, вернулись туристы из Вьетнама и Таиланда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля. Последние данные красноречивы: больных уже 101, правда, и вылечившихся 33. Хороший знак! Чем еще отметились прошедшие сутки

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля: индекс самоизоляции в Иркутске самый высокий в Сибири

«Снимали мерку» Яндекса, правда, в разное время. В Иркутске было 19.00, в Кемерове и Томске 18.00, в Омске 17.00. Исследователей интересовали города-миллионники и те, население которых более 500 тысяч человек, поэтому столица Бурятии в перечень не вошла. А если бы вошла, вполне вероятно, возглавила бы. Там индекс достаточно высокий.

Среди всех крупных городов самый высокий индекс самоизоляции в Хабаровске — 4, 1 и во Владивостоке -3, 9. Правда, тут статистика лукавит. Города Дальнего Востока учитывались в рейтинге, когда на часах у местных жителей был 21 час. В Москве ко времени сверки часов было 14 часов. И столица, где закрыты максимум предприятий, показала 2, 9. Иркутск оказался на четвертом месте с индексом 2, 8.

Прочие города, из сибирских выше всех рейтинг был в Красноярске -2, 3. В Барнауле -2, 2, в Томске, Омске и Новосибирске -2, 1. Самый низкий в регионе индекс самоизоляции в Кемерове — 1, 7.

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля: вернулись туристы

Один за другим приземлись в аэропорту Иркутска рейсы из юго-восточной Азии. Первым прибыл самолет из Бангкока, привезя на родину 168 пассажиров рейсом в Иркутск -Самару. 22 сибиряка вышли в Иркутске, остальные направились в другие города. (подробности)

Уже вечером приземлился рейс из Вьетнама. Им в Иркутск добрались до города 54 человека. Большая часть сошла с самолета в Новосибирске.

«Этому вылету предшествовала эвакуация 24 российских граждан с острова Фукуок. Вывоз осуществлялся паромом и автобусом в условиях ограничений передвижения по стране.удалось урегулировать визовые проблемы 85 граждан России. Ни один из пассажиров не был подвержен административному наказанию за несущественное нарушение разрешенного периода пребывания во Вьетнаме. Исключение составил один гражданин России, нелегально проживший во Вьетнаме около полугода. Местные органы правопорядка сняли его с рейса и доставили в одно из своих подразделений для выяснения обстоятельств нарушения миграционного законодательства.», - сообщает подробности рейса генконсульство России в городе Хошимине.

Прилетевших ждет обязательная самоизоляция, обсерватор.

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля:ГКБ №10 готовится к приему ковидных больных

Еще один госпиталь для помощи больным с COVID 19 откроют в ближайшее время в Иркутске. Для лечения пациентов перепрофилируют ГКБ №10. Но это уже запасной госпиталь — врачи будут лечить здесь иркутян, если число больных перевалит за 500.

Этого бы сильно не хотелось. Но лучше быть готовым к любому развитию событий. Поэтому здесь дополнительно установят 120 коек, 42 из которых будут оснащены аппаратами ИВЛ, и еще столько же - аппаратами кислородной поддержки, чтобы помочь пациентам с дыхательной недостаточностью.

Благодаря тому, что в других корпусах госпиталя располагаются профильные отделения, медперсонал сможет помочь больным COVID 19, у которых есть сопутствующие заболевания. (подробности)

Динамика заболеваемости.

Динамика заболеваемости.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 апреля 2020 года. .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
Новости 24
33 человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Тайшете
Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля
К 75-летию Победы Бессмертный полк на страницах "Комсомольской правды"
581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области
43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области
Поджигателей, устроивших пожары в разных районах, поймали в Иркутской области
На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район
Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла
600 человек тушили лесные пожары в Иркутской области
Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из Бангкока
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети
Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95