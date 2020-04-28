Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 апреля: больные в 14 районах, вернулись туристы из Вьетнама и Таиланда

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля. Последние данные красноречивы: больных уже 101, правда, и вылечившихся 33. Хороший знак! Чем еще отметились прошедшие сутки

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля: индекс самоизоляции в Иркутске самый высокий в Сибири

«Снимали мерку» Яндекса, правда, в разное время. В Иркутске было 19.00, в Кемерове и Томске 18.00, в Омске 17.00. Исследователей интересовали города-миллионники и те, население которых более 500 тысяч человек, поэтому столица Бурятии в перечень не вошла. А если бы вошла, вполне вероятно, возглавила бы. Там индекс достаточно высокий.

Среди всех крупных городов самый высокий индекс самоизоляции в Хабаровске — 4, 1 и во Владивостоке -3, 9. Правда, тут статистика лукавит. Города Дальнего Востока учитывались в рейтинге, когда на часах у местных жителей был 21 час. В Москве ко времени сверки часов было 14 часов. И столица, где закрыты максимум предприятий, показала 2, 9. Иркутск оказался на четвертом месте с индексом 2, 8.

Прочие города, из сибирских выше всех рейтинг был в Красноярске -2, 3. В Барнауле -2, 2, в Томске, Омске и Новосибирске -2, 1. Самый низкий в регионе индекс самоизоляции в Кемерове — 1, 7.

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля: вернулись туристы

Один за другим приземлись в аэропорту Иркутска рейсы из юго-восточной Азии. Первым прибыл самолет из Бангкока, привезя на родину 168 пассажиров рейсом в Иркутск -Самару. 22 сибиряка вышли в Иркутске, остальные направились в другие города. (подробности)

Уже вечером приземлился рейс из Вьетнама. Им в Иркутск добрались до города 54 человека. Большая часть сошла с самолета в Новосибирске.

«Этому вылету предшествовала эвакуация 24 российских граждан с острова Фукуок. Вывоз осуществлялся паромом и автобусом в условиях ограничений передвижения по стране.удалось урегулировать визовые проблемы 85 граждан России. Ни один из пассажиров не был подвержен административному наказанию за несущественное нарушение разрешенного периода пребывания во Вьетнаме. Исключение составил один гражданин России, нелегально проживший во Вьетнаме около полугода. Местные органы правопорядка сняли его с рейса и доставили в одно из своих подразделений для выяснения обстоятельств нарушения миграционного законодательства.», - сообщает подробности рейса генконсульство России в городе Хошимине.

Прилетевших ждет обязательная самоизоляция, обсерватор.

Коронавирус в Иркутске, 28 апреля:ГКБ №10 готовится к приему ковидных больных

Еще один госпиталь для помощи больным с COVID 19 откроют в ближайшее время в Иркутске. Для лечения пациентов перепрофилируют ГКБ №10. Но это уже запасной госпиталь — врачи будут лечить здесь иркутян, если число больных перевалит за 500.

Этого бы сильно не хотелось. Но лучше быть готовым к любому развитию событий. Поэтому здесь дополнительно установят 120 коек, 42 из которых будут оснащены аппаратами ИВЛ, и еще столько же - аппаратами кислородной поддержки, чтобы помочь пациентам с дыхательной недостаточностью.

Благодаря тому, что в других корпусах госпиталя располагаются профильные отделения, медперсонал сможет помочь больным COVID 19, у которых есть сопутствующие заболевания. (подробности)

Динамика заболеваемости.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 апреля 2020 года. .