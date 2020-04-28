Условия карантина в больнице № 9 Иркутска проверят после жалобы пациентки в соцсетях

Накануне по соцсетям разлетелась жалоба одной из пациенток, которая лежит в больнице № 9 Иркутска. Она анонимно рассказала, что попала туда с пневмонией еще 9 апреля и до сих пор не выписана, поскольку в учреждении затянулся карантин. Снимут его не раньше 10 мая, хоть тесты на коронавирус у всех и отрицательные.

- В больнице выявили коронавирус, всех поместили на карантин на 14 дней, комментирует ситуацию врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Но когда прошли почти две недели, в медучреждении выявили еще один случай коронавирусной инфекции. Людей вновь оставили на двухнедельный карантин. Всех пациентов протестировали. Анализы на COVID у них отрицательные, но медики должны провести дополнительные обследования, чтобы не осталось никаких сомнений.

И только после этого часть пациентов отпустят домой, но обязательно – на самоизоляцию.

Резонанс в соцсетях вызвали не только слова пациентки о затяжном пребывании в больнице, но и об условиях содержания:

«Когда я сюда приехала, не было душа, 5 человек в маленькой палате, между кроватями расстояние (от силы) в 50 см. Сегодня 27.04. Ситуация следующая: нас переселяли из палаты в палату несколько раз (я даже успела пожить в столовой), так как в больнице идет ремонт крыши и весь потолок падает в палатах!», «Много тараканов», - написала иркутянка в интернете.

После этого сообщения Игорь Кобзев на заседании оперштаба поручил, чтобы специалисты регионального Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Приангарья проверили условия содержания пациентов в городской больнице № 9.

Кроме того, при необходимости пациенты смогут получить дистанционную консультацию психолога – помочь готовы специалисты из ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области подтверждено 104 случая коронавирусной инфекции, из них 33 человека выздоровели, а четверо умерли. Лечатся 66 пациентов, один - в Забайкалье. За сутки вирус обнаружили у троих сибиряков.

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