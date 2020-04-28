2020-04-28T15:39:35+03:00
Общество

Классика против коронавируса: «Комсомолка», Asia Musiс и Иркутская филармония проведут онлайн-концерт, посвященный Дню Победы и борьбе с COVID-19

Выступление состоится 7 мая
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Классика против коронавируса: «Комсомолка», Asia Musiс иИркутская филармония проведут онлайн-концерт, посвященный Дню Победы и борьбе с COVID-19. Фото: Иван ЩЕРБАКОВ.Классика против коронавируса: «Комсомолка», Asia Musiс иИркутская филармония проведут онлайн-концерт, посвященный Дню Победы и борьбе с COVID-19. Фото: Иван ЩЕРБАКОВ.
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Недавно в Иркутске отгремел уникальный джазовый онлайн-концерт, который вместе с партнерами организовали «Комсомолка», компания AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс и телекомпания «ТИВИСИ». Напомним, трансляцию выступления группы «Доктор Джаз» мы посвятили всем врачам и полицейским, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Получив сотни восторженных откликов в комментариев от зрителей, мы вместе с Иркутской областной филармонией, компанией AsiaShow, концертным департаментом Asia Musiс, и телекомпанией «ТИВИСИ», решили организовать новый концерт все в том же модном нынче формате онлайн-трансляции. Выступление пройдет при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Общественной палаты города Иркутска.

Только теперь тематика будет шире. Ведь приближается священный праздник – День Победы. Поэтому выступление, которое даст Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественный руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, будет посвящено как борьбе с COVID-19, так и 75-летию Победы.

- Исполнителями песен выступят солист Большого театра Василий Соколов и студентка музыкального коллежа Дарья Коптелова, - рассказывает «КП» - Иркутск» Илмар Лапиньш. – Также мы планируем участие камерного хора и губернаторского оркестра. Что касается программы, то в честь Дня Победы, конечно, исполним много военных песен. Начнем выступление с самой патриотической - «Священной войны», которая стала своеобразным гимном защиты Отечества. А закончим, как и полагается, исполнением любимой всеми песни «День Победы».

Также в планах артистов исполнить две песни, в авторах которых есть иркутяне.

- Это «Бессмертный полк», слова к ней написал иркутский поэт Владимир Скиф, - продолжает Илмар Лапиньш. – Также для наших онлайн-зрителей мы исполним новинку – песню «Дети войны», автором музыки которой является иркутский композитор Андрей Волченков. Она прозвучит впервые. Объявлять программу будет народный артист России Николай Мальцев. Кроме того, он прочитает военные стихи иркутских поэтов.

Итак, концерт под названием «Классика против коронавируса», который в реальности будет проходить на сцене Дворца спорта «Труд», смотрим 7 мая. Транслироваться он будет на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях, и на телеканале «ТИВИСИ HD». Послушать выступление можно также на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM и 99,5 FM в Братске. Время мы сообщим дополнительно! Следите за анонсами на сайте irk.kp.ru и в наших соцсетях Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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