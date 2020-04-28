Игорь Кобзев на совещании Владимира Путина с главами регионов: что обсудили

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с главами регионов России, посвященное противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава государства сообщил, какие меры приняты и поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки.Также он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период самоизоляции продлится до 11 мая включительно. О ситуации в регионах рассказали главы субъектов.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на совещании Владимира Путина с главами регионов доложил, что на 28 апреля в Приангарье выявлено 105 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 13 детей. Средний темп прироста за сутки – 3,9%. Выздоровели 37 человек, умерло четверо. Проведено более 41 тыс. исследований методом ПЦР. Протестировано более 36 тыс. человек. В сутки проводится до 1400 исследований. К концу мая планируется выйти на 4 тыс. в сутки. В данный момент в больницах находится 63 пациента, из них 10 с пневмонией. Бессимптомное течение наблюдалось более чем у половины заболевших. Сейчас в тяжелом состоянии находится три человека. На карантине в 10-ти обсерваторах - 237 человек. Всего через обсерваторы прошло почти 1200 человек, у 20 из них были выявлены симптомы коронавируса. Под наблюдением врачей на карантине остается свыше 2 тыс. жителей региона. Коечный фонд для приема коронавирусных больных заполнен на 5,4%. Это с учетом того, что в Иркутской области госпитализируются все больные, даже с бессимптомным течением COVID-19. На особом контроле находятся и пациенты с внебольничной пневмонией – 242 человека, в том числе 47 детей. У 17-ти человек пневмония в тяжелой степени.

- Владимир Владимирович, поставленная вами задача подготовить к 28 апреля медицинские организации к приему больных выполнена, - обратился к главе государства Игорь Кобзев. Мы готовы наращивать ресурсы и в дальнейшем. Все больницы на 100% укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Согласно разработанной схеме, пациенты госпитализируются в семь инфекционных лечебных учреждений, где развернуто 1195 коек. Это 100% от плана. На оснащение коечного фонда и приобретение оборудование в Иркутскую область поступило 956 млн рублей из федерального бюджета. За это отдельное спасибо.

Глава Приангарья также сообщил, что для выплат стимулирующего характера медработникам из областного бюджета выделено 269 млн рублей, из федерального – 281 млн. За апрель весь медперсонал, работающий с коронавирусной инфекцией, получит двойную заработную плату.

- Мы понимаем, в каких непростых условиях сейчас трудятся врачи. Есть предложение: придать специальный правовой статус тем категориям медперсонала, которые лечат больных CОVID-19, а также зачесть их время работы в опасных условиях как тройной стаж – день работы за три, - заявил Игорь Кобзев.

Еще одно предложение главы Приангарья касалось проведения анализов на коронавирус в отдаленных территориях. По мнению Игоря Кобзева, для этого нужны передвижные пункты тестирования. Конкретно Иркутской области таких потребуется 20 штук.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании Владимира Путина с главами регионов рассказал и о мерах поддержки бизнеса и населения, реализуемых в регионе. Так резервный фонд правительства области увеличен до 1,5 млрд рублей. Эти деньги направлены на реализацию комплексных мероприятий по предотвращению распространения инфекции. Организованы досрочные выплаты по основным мерам поддержки социально незащищенным категориям семей. Дополнительно выделено более 800 млн рублей из бюджета региона на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до7 лет. Учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей на время дистанционного обучения обеспечиваются продуктовыми наборами. Их получают почти 107 тысяч детей. Из областного бюджета на это дополнительно выделено 200 млн рублей.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Приангарье снижена ставка по региональному налогу на имущество до 0,5%. Приняты меры по освобождению предпринимателей от уплаты арендных платежей с объектов недвижимости, которые находятся в областной и муниципальной собственности.

- Предпринимателям, которые сохранили занятость своих сотрудников и организовали временные рабочие места, мы предоставили субсидии на компенсацию расходов на минимальную заработную плату, а также налоги и взносы во внебюджетные фонды, - обратил внимание Игорь Кобзев. – Для граждан, потерявших свою работу, мы предлагаем другую – по благоустройству общественных пространств с минимальным размером оплаты труда, а это более 14 тыс. рублей в южных районах области и около 16 тыс. рублей в северных. Планируем вовлечь в этот процесс более 700 человек.

Руководитель региона сообщил о расширении списка видов деятельности, разрешенных в период самоизоляции. При этом он полностью подержал решение главы государства о продлении действующего режима до 11 мая.

Игорь Кобзев: “Нужно зачесть тройной стаж медикам за работу с коронавирусом”. Глава Иркутской области дал эксклюзивное интервью после совещания c президентом Владимиром Путиным 00:00 00:00

Также Игорь Кобзев отметил, что, по предварительным оценкам, выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской области составят более 20 млрд рублей, из них свыше 17 млрд рублей – это потери по налоговым поступлениям от основных отраслей.

В рамках своего выступления и.о. губернатора Иркутской области доложил и о ситуации в пострадавших от прошлогоднего наводнения территориях.

- В Тулуне идет активное строительство жилья и инфраструктуры, - отметил он. - В 2020 году планируется завершить возведение и капремонт социальных объектов. К 1 сентября – открыть школу. Комплексная жилищная застройка идет на трех земельных участках. В мае будет завершено возведение трех многоквартирных домов, а до конца года еще пяти аналогичных и 150-ти индивидуальных. Сегодня главная задача – не допустить повторения катастрофы 2019 года. Поэтому мы уже сегодня развернули строительство временных дамб, расчистку русел рек и берегоукрепление во всех населенных пунктах. Движение есть, и пока во всех пострадавших районах не будет все доведено до конца, мы не остановимся, и коронавирус нам не помешает!

Эксклюзивное интервью с и.о. губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым