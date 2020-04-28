2020-04-28T05:33:33+03:00
Общество

Оформить ипотеку, или застраховать жизнь – все это возможно в режиме «сидим дома»

Сбербанк разработал ряд антикризисных предложений
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Оформить ипотеку, или застраховать жизнь – все это возможно в режиме «сидим дома»Оформить ипотеку, или застраховать жизнь – все это возможно в режиме «сидим дома»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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От пандемии коронавируса страдают и бизнес, и обычные граждане. Кто-то был вынужден закрыть свое индивидуальное предприятие, не видя дальнейших перспектив, кто-то потерял работу, остался без средств к существованию… Между тем, как известно, из любой ситуации есть выход. К примеру, целый ряд антикризисных предложений и для предпринимателей, и для населения разработал Сбербанк. Это как его собственные продукты, так и проекты, реализованные в рамках федеральных программ.

- Новая реальность обязывает нас быстро реагировать на происходящее, отвечать на социальные запросы. Главный наш приоритет – в любой момент быть рядом с клиентом. Сбербанк неплохо подготовился к этой ситуации – практически все процессы проходят в онлайн-режиме. Это как раз тот случай, когда можно сказать, что новые технологии в буквальном смысле спасают людей. Любой нашей услугой жители Иркутской области и других регионов могут воспользоваться дистанционно. Конечно, сейчас открыты и офисы, где соблюдены все санитарные нормы и правила в соответствии с требованиями режима профилактики коронавируса, - подчеркнул Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, в рамках онлайн-пресс-конференции.

Он также отметил, что банк работает в тесном взаимодействии с региональной властью. На совместных совещаниях рассматриваются вопросы поддержки бизнеса и населения. Сейчас Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых.

- Это касается приобретения квартир в новостройках на сумму до 3 млн рублей, - рассказала Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка. - Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Заявки на ипотеку принимаются в дистанционном формате на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении Сбербанка. Но есть и сервис оформления ипотеки на дому с соблюдением всех требований санитарно-эпидемической безопасности. Предложение будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Банк также поддержал программу Правительства РФ, которая предусматривает выдачу кредитов на выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых. Такая ставка будет действовать до 30 ноября 2020 года. Заявку можно подать, не приходя в отделения, - через Сбербанк Бизнес Онлайн.

- Антикризисное предложение Сбербанка по кредитованию на заработную плату сегодня крайне важно для малого бизнеса, особенно для небольших компаний. Сейчас мы приступили к активной работе еще и с заявками от индивидуальных предпринимателей. Спрос на программу большой, мы стараемся оперативно отрабатывать поступившие заявления, - отметила Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка. — Бизнес Приангарья активно пользуется возможностью удержать процесс выплаты зарплаты своим сотрудникам. Байкальский банк уже выдал 33 кредита под 0%. Общий объем целевых займов составил свыше 47 миллионов рублей

Множество интересных антикризисных предложений сегодня звучит и от «Сбербанк страхование жизни». В большом списке защитных инструментов от разного рода неожиданных и неприятных жизненных сюрпризов - особые программы реагирования и поддержки на случай заражения COVID-19. Страховые пакеты предлагают, в том числе, исследования на коронавирус. Причем актуальные защитные программы рассчитаны не только на людей, но и на их домашних питомцев, которые в условиях режима самоизоляции тоже нередко могут попасть в стрессовые ситуации. Действуют у дочерней компании Сбербанка и программы инвестиционного, добровольного, ипотечного, кредитного страхования жизни.

- Страхование избавляет от страха оказаться в неразрешимых обстоятельствах. Когда у человека есть «подушка безопасности», это всегда дает ощущение спокойствия, какие бы бури или неожиданные события не бушевали вокруг, - отметила Лилия Валентович, директор управления организации и поддержки продаж продуктов благосостояния Байкальского банка Сбербанка . - Мы отмечаем, как россияне с каждым годом все больше и чаще заботятся о будущем своем и своих близких. Только в 1 квартале 2020 года наша компания застраховала 185 тысяч новых клиентов. Причем люди оформили свои страховки дистанционно, не выходя из дома.

Дистанционные сервисы сегодня набирают популярность, а Сбербанк, как оказалось, очень своевременно их развивал последние несколько лет. И если раньше главным аргументом их использования в повседневной жизни были скорость и удобство, то теперь добавился еще один веский повод освоить ресурсы онлайн-формата - безопасность. Оформление кредитов, получение ипотеки, оплата услуг, страхование жизни – все теперь возможно в режиме «сидим дома».

- Мир стремительно меняется, цифровизация входит во все сферы жизни и люди должны уметь безопасно взаимодействовать с разными онлайн-сервисами оплаты, правильно распоряжаться своими персональными данными. Наша задача – делиться своими знаниями, помогать населению в развитии цифровых и финансовых навыков, — подчеркнул председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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