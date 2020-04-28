Лежал с переломами на обочине: 240 тысяч рублей потратили волонтеры Иркутска на лечение пса

Лежал в пыли, беспомощно наблюдая, как мимо него проносятся машины…. И вот одна из них остановилась… Он не мог подняться им навстречу, в ответ лишь немного вильнул хвостом. Не сильно, ведь все тело ныло от ужасной боли.

«Алло, это «К-9»? – раздался телефонный звонок в иркутском питомнике. – «Здесь на Александровском тракте лежит собака, не встает, ее, кажется, сбила машина».

Как рассказали КП-Иркутск, звонившие не решились забрать пса сами. Описав координаты и место, где помощи ждет раненная собака, уехали. Не теряя времени, на трассу выдвинулись кинологи из «К-9». Как только увидели собаку, стало ясно, что без помощи ветеринара тут не обойтись.

«Множественные ушибы, переломы, варианта два: усыпить либо попробовать вылечить, но это будет длительный процесс», - заключил эксперт. – «И затратный».

Федя во время лечения. Фото: предоставлено питомником "К-9"

За дело взялись волонтеры. Для бедного пса – молодого кобеля, получившего кличку Федя - объявили сбор средств на лечение. Одна операция, вторая, третья. Общий счет ветеринарных услуг – 240 тысяч рублей. На то, чтобы полностью встать на ноги и окрепнуть у помеси европейской овчарки ушло полгода.

«Когда мы нашли его там, у обочины, это был красивый, откормленный пес, в ошейнике», - рассказывает кинолог Нурик Журабоев. – «У меня даже мысли не было, что хозяин не будет искать своего любимца».

Но вот уже почти год, как он живет в приюте. Может, владелец пса его все-таки узнает после этой публикации. Нет? Кинологи будут рады, если появится новый.

«Феде примерно 3-4 года, добрый, умный, хороший пес», - описывает характер четвероногого сотрудник «К-9». – «Любит прогулки. В еде не прихотлив».

Как рассказывает Нурик Журабоев, Федор прошел курс дрессировки, подойдет как для квартиры, так и для жизни в теплой будке в частном доме, где будет хорошим охранником.

Характер у пса добрый, но и охранные качества - на месте. Фото: предоставлено питомником "К-9"

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