Коронавирус в Бурятии, последние новости на 29 апреля 2020: получено дополнительное финансирование, в районах созданы отделения для лечения COVID

Коронавирус в Бурятии, 29 января. Продолжается рост числа зараженных COVID-19, их число на сегодняшний день составляет уже 245 человек, выздоровело из них 77 пациентов, 165 продолжают лечение.. Прошедшие сутки принесли и трагическую новость - умерла третья пациентка, 72-летняя женщина.

Она уже шла на поправку и была выписана из реанимации в обычную палату, так как практически справилась с вирусной пневмонией. Но увы. У женщины не выдержало атаки вируса сердце. Острая сердечная недостаточность была спровоцирована коронавирусом....

Коронавирус в Бурятии, 29 апреля: финансовая поддержка борьбы с болезнью

Все больше ресурсов продолжают бросать на борьбу с коронавирусом. Так по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева некоммерческий фонд развития Дальнего Востока и Арктики выделил 90 миллионов рублей на борьбу за приостановление распространения коронавируса.

Кроме финансовой поддержки, в Бурятию также безвозмездно будут доставлены защитные комбинезоны, защитные очки, респираторы и медицинские перчатки. Врачей, оказавшихся на переднем крае борьбы с болезнью, нужно максимально защищать.

Ранее Бурятии в рамках дотаций из федерального бюджета на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты было выделено 394,4 млн рублей.

Коронавирус в Бурятии, 29 апреля: развертываются дополнительные койки для размещения больных

В Бурятии на базе инфекционных отделений Заиграевской, Гусиноозерской, Хоринской, Баунтовской, Муйской центральных районных больниц, Селенгинской районной больницы Кабанского района и в больнице РЖД в Северобайкальске созданы межрайонные центры, где будут лечиться пациенты с легким течением заболевания. Проверять состояние их здоровья будут круглосуточно. При ухудшении любой из заболевших будет немедленно доставлен самолетом санавиации в Улан-Удэ, в инфекционную больницу либо госпиталь.

В этих же отделениях ( речь идет обязательно об отдельных помещениях, чтобы не заразился никто из окружающих), пройдут лечение и пациенты, которые общались с заболевшими и имеют респираторные симптомы.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии 29 апреля.