Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 апреля:Игорь Кобзев предложил засчитать врачам день за три

Коронавирусе в Иркутске, 29 апреля. Последние новости обнадеживают. Во-первых, отметим сразу, что регион делит 9-10 место в Сибири по распространенности инфекции на 100 тысяч населения с Кузбассом. Удалось сохранить относительное благополучие, притом, что вокруг - и в Бурятии, ив Красноярском крае, очень много зараженных, в разы больше При этом сегодня отмечено, что регион вошел в десятку по стране по числу проведенных тестов, их сделали более 40 тысяч.

Коронавирус в Иркутске, 29 апреля: Задача - исключить завоз инфекции

Средний темп прироста больных коронавирусом за сутки – 3,9%. И это очень хороший показатель, невысокий. Это значит, что делается большая работа, чтобы исключить завоз инфекции извне. На эту же задачу работает 10 обсерваторов, где проходят карантин 242 человека. Всего через обсерваторы прошли почти 1200 человек, у 20 из них были выявлены симптомы коронавируса. Под наблюдением врачей на карантине остается свыше 2 тыс. жителей региона.

По последним данным, больны 105 человек, выписаны из больниц 37 человек. Увы, не смогли спасти четверых. В больницах региона находится 63 пациента, из них 10 с пневмонией. При этом бессимптомно заболевание проходит у 57% жителей региона. В тяжелом состоянии три пациента, из них двое - на аппарате ИВЛ, врачи не щадят сил в борьбе за их жизни. Задача подготовить необходимые места для лечения возможных пациентов, отобрать персонал, организовать его переподготовку чтобы врачи владели навыками работы с этой опасной инфекцией выполнена. Кстати, для безопасности населения,с учетом того, что заражение может передаваться и от тех, кто переносит болезнь бессимптомно, все они госпитализированы. Под особым наблюдением - все кому поставлен диагноз "внебольничная пневмония", их 242 человека, в том числе 47 детей.

Коронавирус в Иркутске, 29 апреля: Игорь Кобзев предложил зачесть день врача, работающего с инфекцией, за три

Накануне, 28 апреля, прошло совещание президента с главами регионов. Докладывал Владимиру Путину и глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Мы понимаем, в каких непростых условиях сейчас трудятся врачи. Есть предложение: придать специальный правовой статус тем категориям медперсонала, которые лечат больных CОVID-19, а также зачесть их время работы в опасных условиях как тройной стаж – день работы за три, - заявил Игорь Кобзев.

Еще одно предложение главы Приангарья касалось проведения анализов на коронавирус в отдаленных территориях. По мнению Игоря Кобзева, для этого нужны передвижные пункты тестирования. Конкретно Иркутской области таких потребуется 20 штук. ( подробности)

Коронавирус в Иркутске, 29 апреля: в проблемах девятой больницы Иркутска разбираются

К сожалению, реальность сурова всегда, а сейчас особенно. Карантин есть карантин. Его в больнице по всем правилам объявили до 10 мая в связи с коронавирусом. Врачи должны убедиться, что все пациенты здоровы и не опасны для общества. В любой больнице находиться малоприятно. И пациенты пожаловались в соцсетях.

– В социальных сетях вызвало резонанс сообщение одной из пациенток больницы №9. Человек был направлен в лечебное учр.еждение в начале апреля. В больнице выявили коронавирус( у другого больного - ред.) , всех поместили на карантин на 14 дней. Но когда прошли почти две недели, в медучреждении выявили еще один случай коронавирусной инфекции. Людей вновь оставили на двухнедельный карантин. Всех пациентов протестировали. Анализы на COVID у них отрицательные, но врачи обязаны провести дополнительные обследования, чтобы не осталось никаких сомнений. После этого будет рассмотрен вопрос о возможности отпустить некоторых пациентов на основании медицинских показаний на самоизоляцию в домашних условиях. Пока же считаю целесообразным подключить к работе с пациентами психолога, - заявил Игорь Кобзев.

В то же время специалисты Минздрава проверят, насколько соответствует требованиям сама больница.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 29 апреля.

Коронавирус в Иркутске, 29 апреля: зафиксированы цены на 48 товаров

Акция так и называется - «Цена зафиксирована».В этот сложный как для страны, так и для региона период товаропроизводители и торговые сети зафиксировали цены на 48 товаров, в большинство из которых продукты питания.

– Каждый товаропроизводитель самостоятельно определил для себя перечень таких товаров и цену на них, исходя из своих возможностей. Так, в фирменных магазинах производителей может быть от одного до пяти наименований производимой продукции, а в торговых сетях их может быть порядка 30, – сообщила руководитель потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

До первого августа будут держать цены на самое нужное каждому жителю региона - на хлеб, и мясо кур, на колбасу, молоко, сметану и кефир, на сливочное масло, яйца куриные, йогурт, макароны. Их можно увидеть с ценниками «Цена зафиксирована».