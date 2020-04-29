2020-04-29T09:19:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля: в Иркутске плюс 7 заразившихся

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля включает в себя уже 15 территорий [карта]
Мария КНЯЗЕВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля: в Иркутске плюс 7 заразившихсяКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля: в Иркутске плюс 7 заразившихсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как растет число заразившихся, так и расширяется география коронавирусной инфекции в регионе. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля включает в себя уже 15 территорий. По данным на сегодняшнее утро в Приангарье уже 114 официально подтвержденных случаев заражения. В лидерах по числу инфицированных по-прежнему Иркутск. В региональном центре с начала распространения вируса диагноз COVID-19 поставлен уже 69 раз. Прирост за сутки +7.

Сегодня новых очагов коронавируса, как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля, нет. Новые случаи заражения в минувшие дни были выявлены в Нукутском и Эхирит-Булагатском районах. И если в Нукутском в числе заболевших так и остался один житель, то в Эхирит-Булагатском плюс один. И того, сейчас в этом районе двое заболевших – вернувшийся из Москвы и контактировавший с ним.

После Иркутска большее число случаев заражения COVID-19 подтверждены в Иркутском районе – 9, трое из них уже выздоровели. Далее – город Ангарск и 8 случаев коронавируса, затем город Черемхово с 6 пациентами и одним выздоровевшим.

В городе Усолье-Сибирское в общей сложности 4 заразившихся: трое из них заболели после общения с прибывшим из Москвы, который и был первым усольчанином с коронавирусной инфекцией.

По три случая в Осинском и Шелеховском районе – здесь без изменений. По два случая инфицирования в Братском, Эхирит-Булагатском, Аларском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Единичные случаи обнаружения вируса зафиксированы в городах Усть-Кут (заразившийся уже выздоровел), Усть-Илимск, в районах – Нукутский, Зиминский, Усть-Удинский. Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 апреля.

Стоит отметить, что на утро 29 апреля выздоровевших в регионе уже 37, скончавшихся с диагнозом COVID-19 также 4 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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