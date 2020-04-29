2020-04-29T11:00:39+03:00
Здоровье

Пациентов, которые находятся на карантине в больнице №9 Иркутска, отпустят по домам

После жалоб одной из пациенток в соцсетях на продление карантина еще на 14 дней, в ситуацию вмешался Игорь Кобзев
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пациентов, которые находятся на карантине в больнице №9 Иркутска, отпустят по домамПациентов, которые находятся на карантине в больнице №9 Иркутска, отпустят по домамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пациентов Иркутской городской больницы №9, которые уже больше двух недель на карантине, отпустят по домам. Такое распоряжение дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, на днях по соцсетям разлетелось сообщение - пациентка этого медучреждения жаловалась, что находится там с 9 апреля, с тех пор в больнице дважды вводили карантин из-за коронавируса, продлив до 10 мая даже для тех, у которого отрицательные анализы на коронавирус. Также пожаловалась она и на условия содержания.

- Вчера дал поручение минздраву разобраться в том, что происходит в клинике в связи с жалобами людей на несправедливый карантин, - сообщается в Инстаграме врио губернатора Иркутской области kobzevnasvyazi. - Ночью пришли результаты анализов пациентов - все отрицательные. Принято решение всех, у кого есть индивидуальное жилье, отправить по домам. Люди будут доставлены до дверей отдельным транспортом. Решаем вопрос с теми, кто живет в общежитиях. Понимаю, что сегодня все — и пациенты, и медики — находятся в крайне сложной психологической обстановке. Необходимо искать оптимальные решения: не допустить распространения инфекции, но и не держать людей в больницах просто так.

Значит, выздоровевшие пациенты больницы №9 Иркутска совсем скоро будут дома, все-таки самоизоляция у себя переносится намного легче. Условия содержания в больнице также проверят специалисты.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад

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ИСТОЧНИК KP.RU

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