Разнесло всю квартиру: у сибиряка взорвался самогонный аппарат, пострадала вся семья

От громкого хлопка средь бела дня повскакивали со своих диванов жильцы пятиэтажного дома из поселка Новая Игирма, что в Нижнеилимском районе Иркутской области. Выйдя на улицу, они увидели, что 5-комнатную квартиру на первом этаже буквально разнесло. Окна во всех комнатах были выбиты, стены стали черные как уголь, а внутри квартиры был полный бардак от разбросанных личных вещей хозяев.

В квартире повылетали все окна. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Оказалось, что около 14.00 часов 44-летний хозяин, который находился дома с женой и тремя детьми, решил нагнать самогона. Но домашний напиток так и не попробовал. В какой-то момент, в самогонном аппарате что-то забурлило, через секунду произошла разгерметизация и раздался сильный хлопок.

- Пострадала почти вся семья, - сообщили в пресс-службах ГУ МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Взрослые и двое детей 10 и 11 лет получили ожоги 1-2 степени. Их доставили в Игирминскую городскую больницу. Наиболее серьезные травмы у главы семейства.

Полицейские уже выяснили, что пострадавшая семья является благополучной, на учетах не состояла и вообще не попадала в поле зрения органов. Что касается соседей, то больше никто из жильцов не пострадал. Остальные квартиры, как впрочем, и весь дом не повреждены. Съезжать из своего жилища никому кроме хозяев самогонного аппарата, не придется. Из-за чего произошло ЧП: из-за неопытности самогонщика или из-за неисправности оборудования, станет известно после работы экспертов.