2020-04-29T12:16:07+03:00
Происшествия

Разнесло всю квартиру: у сибиряка взорвался самогонный аппарат, пострадала вся семья

С ожогами в больницу доставлен глава семейства, жена и двое детей 10 и 11 лет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Разнесло всю квартиру: у сибиряка взорвался самогонный аппарат, пострадала вся семья. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиРазнесло всю квартиру: у сибиряка взорвался самогонный аппарат, пострадала вся семья. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Изменить размер текста:

От громкого хлопка средь бела дня повскакивали со своих диванов жильцы пятиэтажного дома из поселка Новая Игирма, что в Нижнеилимском районе Иркутской области. Выйдя на улицу, они увидели, что 5-комнатную квартиру на первом этаже буквально разнесло. Окна во всех комнатах были выбиты, стены стали черные как уголь, а внутри квартиры был полный бардак от разбросанных личных вещей хозяев.

В квартире повылетали все окна. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В квартире повылетали все окна. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Оказалось, что около 14.00 часов 44-летний хозяин, который находился дома с женой и тремя детьми, решил нагнать самогона. Но домашний напиток так и не попробовал. В какой-то момент, в самогонном аппарате что-то забурлило, через секунду произошла разгерметизация и раздался сильный хлопок.

- Пострадала почти вся семья, - сообщили в пресс-службах ГУ МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Взрослые и двое детей 10 и 11 лет получили ожоги 1-2 степени. Их доставили в Игирминскую городскую больницу. Наиболее серьезные травмы у главы семейства.

Полицейские уже выяснили, что пострадавшая семья является благополучной, на учетах не состояла и вообще не попадала в поле зрения органов. Что касается соседей, то больше никто из жильцов не пострадал. Остальные квартиры, как впрочем, и весь дом не повреждены. Съезжать из своего жилища никому кроме хозяев самогонного аппарата, не придется. Из-за чего произошло ЧП: из-за неопытности самогонщика или из-за неисправности оборудования, станет известно после работы экспертов.

Тот самый самогонный аппарат. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Тот самый самогонный аппарат. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ни одно ритуальное агентство не берется за похороны»: Третьим врачом, умершим в Санкт-Петербурге с коронавирусом, оказалась 69-летняя женщина со скорой
Чтобы похоронить мать, детям Антонины Рынды придется ждать 1 мая, когда освободится специальная машина для перевозки тел с COVID-19 на кремацию
Новости 24
МЧС предупреждает: усиление ветра ожидается 30 апреля в Иркутской области
Мошенники обманом заставили сибирячку погасить несуществующий кредит
Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске ограничат с 29 апреля
Сергей Тен поздравил жителей Иркутской области с наступающим Днем Победы
Движение по улице Варламова перекроют в Иркутске 6 мая
Хлопок прогремел в жилом доме в поселке Новая Игирма в Иркутской области
В Иркутской области нашли виновных в лесном пожаре в Шелеховском районе
Больше 19 тысяч поддельных товаров нашли с начала года в Иркутской области
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене до 30 апреля
МТС ТВ приглашает на серию домашних концертов популярных исполнителей
Предприниматели Приангарья поддерживают отмену всех налогов до конца 2020 года
За убийство друга 16-летней давности будут судить жителя Братского района
За сутки 3 человека погибли на пожарах в Иркутской области
Движение по улице Желябова в Иркутске перекроют в ночь с 29 на 30 апреля
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»
Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 апреля составил 1,7 балла
Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Иркутске
Тельминский храм победил в конкурсе за звание лучшего европейского фасада
Братчанин перевел мошеннице из Оренбургской области деньги за «свидание»
В Забайкальском крае тушат лесные пожары при помощи авиации
На 9 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Иркутской области
Три пожара тушат в лесах Иркутской области утром 29 апреля
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Грузовой поезд сбил медведя в Иркутской области
Продление нерабочих дней в Иркутске до 11 мая 2020 года: после этого начнется поэтапный выход из режима ограничений
В Иркутской области после введения противопожарного режима уже произошло 169 лесных пожаров
Карта распространения коронавируса в Сибири на 28 апреля: Иркутск на восьмом месте в регионе