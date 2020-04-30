Газета «КП» - Иркутск выпустила пятый противовирусный спецвыпуск «#Сидим дома!»

Газеты выходили даже в войну! Пандемия, конечно, не военные действия, но время сложное для всех нас. И мы, уважаемые читатели, не оставляем вас без актуальной и полезной информации. Наши журналисты продолжат писать новости, статьи и репортажи, а кроме того делать специальные выпуски!

Первый из них «#Сидим дома!» «КП» - Иркутск выпустила 2 апреля, второй - 9 апреля, третий - 16 апреля, четвертый – 23 апреля. А 30 апреля вышел в печать уже пятый! Почему Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая? Совещание главы страны с губернаторами регионов: что обсудили? Как иркутский бизнес выживает в самоизоляцию? Почему предприниматели вынуждены брать кредиты на зарплаты сотрудникам? Бьюти-лайфхаки – можно ли с помощью таблеток активированного угля сделать подводку для глаз или из лукового отвара краску для волос? Об этом и не только – читайте в спецвыпуске «#Сидим дома!». Большой блок информации посвящен действиям властей и предприятий Приангарья в борьбе с коронавирусом.

Предлагаем вам познакомиться с нашим проектом. И призываем: главы городов и поселков Иркутской области, руководители предприятий и компаний региона, обращаемся к вам, расскажите нашим читателям о том, какие меры предпринимаете вы в борьбе с коронавирусом. Но не только в печатной версии «КП», но также на сайте irk.kp.ru, радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5fm) и на официальных страницах «КП» - Иркутск в соцсетях –Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте - вы можете поведать о тех добрых делах, что делаете в эти дни ради всеобщего блага. Все наши площадки работают для вас!

Фотоконкурс #Ядома: как Иркутск сидит на карантине

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По вопросам сотрудничества звоните по телефону 89041320839

КСТАТИ

«Комсомольская правда» также поддерживает акцию «Сидим дома» и остается с вами! Мы вводим доставку нашей печатной продукции по Иркутску. Заказать газеты можно по телефону. В другие города, такие как Шелехов, Ангарск и Усолье-Сибирское, газету доставим при коллективной заявке.

Оформить заказ можно двумя способами: позвоните нам напрямую по тел. 8-964-100-88-89 или в волонтерский центр по тел. 8-914-955-75-33 (адрес: ул. Российская, 20). Кстати, волонтеры помогут не только с доставкой газеты, но и c продуктами питания и медикаментами, если потребуется.

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