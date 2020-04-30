Погода на майские праздники в Иркутске 2020: ждать ли летней жары

Погода на майские праздники в Иркутске 2020 будет переменчивой. Так сообщили КП-Иркутск, метеорологи. Теплая, солнечная погода, которая, кстати, не характерна для региона в это время года, начнет портиться уже сегодня, 30 апреля. И ветер усилится – ожидаются порывы до 18 м/с, и, возможно, дождик начнет накрапывать.

«С сегодняшнего дня, 30 апреля, Иркутская область попадает под влияние циклона и атмосферных фронтов, которые сделают погоду неустойчивой в течение всех майских праздников», - рассказала «КП» заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Ждать ли дождей?

«Дожди с мокрым снегом ожидаются в западных и северных районах», - говорит Юлия Янькова. – «Вероятней всего в ночные часы, на самом севере возможны такие осадки и днем».

Усиление осадков в южных районах области, а также в Иркутске, прогнозируется с вечера 1 мая. Как говорят метеорологи, умеренный дождь будет идти всю ночь на 2 мая. Попадут под это «дождевое облако» и Слюдянский, Шелеховский районы. В остальные майские праздники дожди будут слабыми и кратковременными.

До каких делений поднимутся столбики уличных термометров

После таких солнечных дней и температурных показателей едва ли не в 30 градусов, можно сказать, что в Иркутск идет похолодание. Но на самом деле дневные температуры снова будут выше нормы характерной для первой декады мая.

1, 3 и 4 мая солнышко прогреет воздух до +17…+22 градусов, как в Иркутске, так и в районах области, только в западных и северных территориях местами может быть холоднее +8…+13.

2, 5 и 6 мая днем за окном +11…+17. Не повезло опять же жителям севера области – там +3…+8.

По ночам в Приангарье уличные термометры будут показывать +2…+7 градуса. При ясном небе возможны отрицательные температуры -1…-6, на севере до -10 градусов.

Стоит отметить, что ложку дегтя в прогноз погоды на майские праздники в Иркутске 2020 может добавить ветер. С 1 по 6 мая по области ожидается усиление ветра от 10 до 15 м/с.

Однако, какой бы теплой не была погода, выходить из дома без крайней необходимости не нужно. Напомним, из-за распространения в Иркутской области коронавирусной инфекции режим самоизоляции продлен до 11 мая.

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