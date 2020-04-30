2020-04-30T08:01:50+03:00
Общество

На страже продовольственной безопасности региона

Техника Ростсельмаш поддерживает агропромышленный комплекс Иркутской области
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Трактор RSM 2375 после предпродажной подготовки. Фото: Татьяны ДорошенкоТрактор RSM 2375 после предпродажной подготовки. Фото: Татьяны Дорошенко
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Пока в Приангарье продолжает действовать режим самоизоляции, работники сферы сельского хозяйства и смежных отраслей продолжают работать, потому что посевную нельзя ни отменить, ни перенести, ведь от будущего урожая зависит ни много ни мало - продовольственная безопасность региона и страны.

Главный помощник в нелегком труде агрария - современная техника. В 2019 году сельхозпроизводители Иркутской области обратили внимание и стали активно приобретать мощные тракторы Ростсельмаш серии 3000, мощностью от 435 лошадиных сил. Более популярной моделью была и остается модель трактора RSM 2375.

- Мы в этой технике уверены, - отмечает Валерий Попов, директор ЗАО «Облагроснаб» - предприятия-дилера Ростсельмаш в Иркутской области. - С каждым годом она совершенствуется, становится более «умной». Мы тоже не отстаем: постоянно обучаем представителей сельхозпредприятий работе с современной электроникой. И у нас есть вся необходимая база для технического обслуживания и ремонта техники. Ремонтировать мы можем также с выездом в поле.

- Техника Ростсельмаш - надежная, сильная, экономичная, - говорит Алексей Литвинов, управляющий ООО «Урожай» в Тулуне. - Небольшой расход топлива, маневренность, система климат-контроля, - все это помогает нам в работе!

Владельцев RSM 2375 радует и то, что все они уже в базовой комплектации оснащены системой дистанционного мониторинга. Это позволяет отслеживать параметры работы трактора и его местонахождение.

Артем Пальчик, фермер Куйтунского района. Фото: Татьяны Дорошенко

Артем Пальчик, фермер Куйтунского района. Фото: Татьяны Дорошенко

- У RSM 2375 масса преимуществ, - отмечает Алексей Литвинов. - Например, спарка колес (сдвоенные колеса на осях): такая конструкция оказывает меньшее давление на почву. Кроме того, на таких колесах увеличивается сцепление с почвой и трактор без особых усилий тянет за собой прицепной агрегат. Это очень важно. Тракторы с одинарными колесами сильно утрамбовывают почву, а если на них поставить спарку, то не выдерживают мосты трактора. Отдельно отмечу комфорт. У кресла оператора много регулировок в настройках, что помогает выбрать удобное положение при многочасовой работе в поле.

С их ремонтом и диагностикой тоже никаких проблем. Дилер Ростсельмаш ЗАО «Облагроснаб» занимается сервисным и гарантийным обслуживанием реализуемых сельхозмашин. Если что-то выходит из строя, - детали меняют за сутки.

Технику Ростсельмаш выбирает и АО «Большееланское». Его директор, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Виталий Шадрин, отмечает, что покупать российскую технику патриотично, удобно и выгодно. Предусмотрено техобслуживание, замена по гарантии вышедших из строя деталей и, если потребуется, ремонт. Немаловажно и то, что механизаторов учат работать на современной технике. Это позволяет сельхозпредприятиям идти в ногу со временем, двигаться вперед, наращивать объемы производства и улучшать качество продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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