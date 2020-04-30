Считали деда пропавшим без вести, а потом нашли его в Австралии

Приближается великий праздник - 9 Мая. В каждой российской семье в эти дни вспоминают родных и близких, которые воевали или трудились в тылу. Семейные истории бывают разными - горькими и радостными, порой удивительными и даже похожими на чудо. Одну из таких рассказала Анжела Емельянова, главный зоотехник ООО «Саянский бройлер».

Дедушка Анжелы Владиславовны, Константин Репин, родился в 1914 году. Когда началась война, он уже служил в Хабаровском крае. Потом вместе с дивизией оказался под Сталинградом и... пропал без вести.

- Наша семья была уверена, что дедушка погиб на фронте. Шли годы, никакой информации о нем не было. Но в 1993 году, вскоре после открытия железного занавеса, нам позвонили из-за границы. Оказалось с дедушкой все в порядке, он живет в Австралии, женился там на русской женщине, вместе они воспитывают дочь Надежду, сестру моей мамы.

Мать Анжелы Владиславовны конечно же поехала в Австралию, чтобы встретиться со своим отцом. Там она узнала, что Константин Иванович был тяжело ранен под Сталинградом и попал в плен. Дважды пытался бежать, но безуспешно. Затем был освобожден англичанами, которые и предложили ему поехать в Австралию, ведь на родине пленных считали врагами.

- Когда мама с ним увиделась, то спросила, почему он раньше нас не нашел. Оказалось, что он писал письма, но пришел ответ: «Не ищи нас, мы ни в чем не нуждаемся». Конечно, никто из нашей родни такого написать не мог. Остается только догадываться, кто сочинял такие послания, - отметила Анжела Емельянова.

В 2012 году Константина Репина не стало, но две сестры, живущие на разных континентах, продолжают встречаться, поддерживают связь. Чаще приезжает Надежда из Австралии. Последний раз она была в России в 2018 году и собирается еще, как только это будет возможно.

Константин Репин в молодости. Фото: Архив семьи Репиных-Аракелян.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Акции ко Дню Победы - традиция агропромышленного предприятия

«Саянский бройлер» ежегодно участвует в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Это и шествие коллектива на праздничном параде, и возложение гирлянды к памятнику воинам-освободителям. Накануне праздника Совет молодых специалистов агрохолдинга «Саянский бройлер» поздравляет ветеранов ВОВ с 9 Мая и в уютной домашней обстановке вручает им фирменные продуктовые наборы. На протяжении нескольких лет эта акция помогает специалистам агрохолдинга окунуться в хронологию событий тех лет, поговорить с ветеранами о военных годах и поблагодарить их за великий вклад в победу советского народа.

Два раза в год, к 9 Мая и ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, «Саянский бройлер» выделяет благотворительную помощь Совету ветеранов агропромышленного комплекса Иркутской области для организации и проведения встреч. Доброй традицией стало и оказание благотворительной помощи Совету ветеранов Зиминского района. В этом году ему выделены средства на проведение конкурса чтецов, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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