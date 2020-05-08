Герой Советского Союза подполковник Павел Васильевич Егоров: Родину защищали все,от мала до велика!

Павел Егоров прошел путь от рядового до командира полка. Будучи летчиком-штурмовиком, за годы войны он совершил 149 боевых вылетов. На его счету 8 самолетов, 50 автомашин, 14 танков, 16 железнодорожных вагонов, железнодорожный мост, сотни солдат и офицеров противника. Павел Егоров награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом Александра Невского и многими медалями, в том числе польской медалью «За Одру, Нису и Балтику». Подвиги Егорова отмечены 24 благодарностями Верховного главнокомандующего.

Павел Егоров неоднократно попадал под огонь противника; четыре раза успешно сажал самолет, загоревшийся в воздухе, в режиме аварийной посадки; выходил из самых сложных ситуаций, сражаясь с истребителями противника; осуществлял фотосъемку; бомбил секретные объекты; сажал самолет после успешно выполненных заданий на фюзеляж вне аэродромов.

Павла Егорова призвали на фронт в 1941 году. До конца войны он служил в штурмовой авиации на самолете Ил-2 в 62-м штурмовом авиаполку. Он прошел боевой путь от командира звена до штурмана полка на Западном и 2-м Белорусском фронтах.

Командовал штурмовым авиаполком, участвовал в боях у Кезлина, Остероде, Свинемюнде, Данцига, Штеттина. 62-й штурмовой авиаполк внес значимый вклад в победу советских войск на Курской дуге, превратив Ил-2 в настоящую легенду. С самого начала сражения на курском направлении танкам противника «Тигр» и «Пантера», самоходным орудийным установкам «Фердинанд» советские летчики-штурмовики противопоставили огневую мощь самолетов Ил, снабженных советской противотанковой авиационной бомбой калибра 2,5 кг (ПТАБ).

29 сентября 1944 года для Павла Васильевича - особая дата: именно тогда летчикам поручили уничтожить немецкий танкосборочный завод. Для выполнения этой задачи выделили три полка штурмовиков и три полка истребителей. Вести эту воздушную армаду поручили Егорову. Защищен завод был сильно, но летчики пробились сквозь оградительный огонь врага. От завода остались одни руины. За тот подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР капитану П.В. Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1945 подполковника Егорова назначили на командную должность в Военно-воздушных силах северной группы войск и Дальневосточного округа.

После войны с золотой звездой на груди вернулся Павел Васильевич в Благовещенск, где он родился, учился и работал до армии. Только тогда он наконец увидел своего сына, появившегося на свет за 2 дня до того, как его призвали на фронт.

Служба у командира полка продолжилась в Польше. Он привез жену и сына из Благовещенска на новое место жительства. В Польше у них родилась дочь Нина.

Повзрослев, сын Павла Васильевича Геннадий, окончив школу, приехал в Иркутск и поступил учиться в горный политехнический институт. Однокурсники его были из Ангарска. Как-то они пригласили Геннадия к себе в гости. Ему очень понравился молодой город. А когда отец приехал навестить сына в 1959 году в Ангарск, то твердо решил переехать сюда на постоянное место жительства. В августе 1959 года он был уволен в запас и переехал в город нефтехимиков, где работал в составе военного представительства по приемке продукции нефтехимического комбината.

В доме сына легендарного фронтовика очень бережно хранят альбомы с фотографиями, газетные вырезки и даже письма с фронта.

- Самые ценные реликвии в нашей семье - ордена и медали, архивные фотографии, документы военных лет, - рассказал внук героя Александр Егоров, оператор производства масел АНХК. - В мирное время дедушка выглядел равным среди равных: был ответственным работником, заботливым отцом и дедом. Очень огорчался, когда его выделяли среди других. Он считал, что Родину защищали все от мала до велика и каждый вложил в дело защиты Отчизны свой вклад.

Еще одна семейная реликвия - книга однополчанина Павла Васильевича Егорова Александра Николаевича Ефимова, дважды Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика, маршала авиации, «Над полем боя», выпущенная в 1980 году.

- Я узнала о героическом прошлом Павла Васильевича только через 3 года после знакомства с его сыном Геннадием, - делится воспоминаниями Валентина Афанасьевна, невестка Егорова. - Его жизненным кредо было не ставить свои подвиги выше других. Он ценил каждый день мирной жизни, очень любил свою жену Ефросинью, детей и внуков. Супруге всегда дарил цветы. Даже зимой спрячет цветок за отворот пальто и преподнесет галантно.

Решением администрации Ангарска именем Павла Егорова назван переулок, где он жил. На его доме установлена мемориальная доска. В мае 2008 года на здании управления административного корпуса товарного производства АНХК установлена мемориальная доска в память о нем как о бывшем работнике.