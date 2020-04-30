2020-04-30T12:36:56+03:00
Недвижимость

«Иркутская энергосбытовая компания» расширяет возможности сервисов заочного обслуживания

«Иркутскэнергосбыт» сообщает о расширении возможностей Viber-бота
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Теперь для клиентов доступна функция оплаты банковской картой через этот сервис онлайн-обслуживания.

Новая функция Viber-бота позволяет оплатить коммунальные услуги с помощью смартфона. Для этого в меню мессенджера надо выбрать раздел «Оплатить», затем «Оплатить картой» и далее следовать подсказкам бот-консультанта: ввести номер лицевого счета, подтвердить процедуру по СМС-коду и перейти непосредственно к оплате. Услуга доступна клиентам, которые уже подключили «Личный кабинет». Это одна из легких и удобных возможностей оплатить потребленную энергию, не покидая дома, что особенно важно в период изоляции.

Напомним, бот-консультант «Иркутскэнергосбыт» в мессенджере Viber был запущен осенью 2018 года. Он помогает передавать показания приборов учета, получать актуальную информацию об услугах компании и работе сервисного центра. Чтобы начать диалог с бот-консультантом, достаточно отсканировать QR-код.

Найдите сканер QR-кодов в настройках Viber, откройте сканер, наведите на QR-код. Далее следуйте подсказкам бота, выбирая нужный раздел. Для корректной работы мессенджера необходимо подключение смартфона к сети Интернет.

Оплатить услуги дистанционно также можно через «Личный кабинет» на сайте компании и с помощью приложения для смартфонов. «Иркутскэнергосбыт» призывает клиентов в период самоизоляции оставаться дома и пользоваться удаленными сервисами для своевременной передачи показаний и оплаты коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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