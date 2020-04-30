Избран новый спикер Думы Иркутска

На заседании 30 апреля Дума Иркутска избрала не только мэра города, но и председателя. Им стал председатель Думы шестого созыва (с марта 2018-го года по сентябрь 2019-го) Евгений Стекачев. За него было 26 отдано голосов.

Напомним, Дмитрий Ружников подал в отставку с поста председателя Думы Иркутска 24 апреля. Об этом стало известно общественности во время собеседования по отбору кандидатов на кресло градоначальника. Тогда один из кандидатов на пост мэра Иркутска Руслан Болотов сказал, что в случае избрания, готов видеть в своей команде Дмитрия Ружникова.

После заявления об уходе по собственному желанию не позднее, чем за два рабочих дня до заседания 30 апреля, кандидаты на должность спикера должны были подать заявления. 30 апреля они приняли отставку Дмитрия Ружникова и приступили к избранию нового спикера. Свои кандидатуры изначально на должность спикера выдвинули депутат по 28 округу Евгений Стекачев и депутат по 17 округу Александр Перевалов, который получил всего 6 голосов.

Кандидат должен был набрать 18 голосов из 34, то есть большинство. Голосование было тайным.

- Я намерен продолжить начатую мной работу по выстраиванию эффективной внутренней политики взаимодействия с администрацией города, - сказал Евгений Стекачев. - Большинство проблем в округах можно решать в рабочем режиме, масштабные задачи по развитию города - совместными усилиями. В первую очередь, по повышению доходной части бюджета.

Уточним, что Дмитрий Ружников с 2014 года являлся депутатом Думы Иркутска шестого созыва по избирательному округу № 10. Спикером стал в сентябре 2019 года.

Досье «КП»

Евгений Стекачев родился в 1981 году в Иркутске. Закончил ИРГТУ по специальности инженер-механик. Несколько лет работал по специальности, в 2005 году основал и возглавил строительную компанию, занимался бизнесом. В 2009 и 2014 году избирался депутатом Думы города Иркутска пятого и шестого созыва. В марте 2018-го года стал спикером Думы после того, как Ирина Ежова подала в отставку из-за большой нагрузки на основной работе в качестве главврача городского перинатального центра. В 2019-ом году, когда прошли выборы в седьмой созыв Думы, спикером стал Дмитрий Ружников. В октябре 2019 года Евгений Стекачев избран вице-спикером на освобожденной основе.

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