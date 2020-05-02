Коронавирус в Бурятии, последние новости на 2 мая 2020: заразились полицейские, пациентов с легким COVID отправляют в пансионат

Коронавирус в Бурятии, 2 мая. Больных все больше — по последним данным, 325 больных. Это уже высокий показатель — 36 больных на 100 тысяч жителей. Окончательно болезнь сломила четверых пожилых пациентов.Есть и позитивные новости -это число выздоровевших — 94 человека. Подробнее о том, что происходит в республике.

Коронавирус в Бурятии, 2 мая: заразились полицейские

Инфекцию подхватили сразу 10 полицейских из ближайшего к Улан-Удэ Иволгинского района. Они обеспечивали общественный порядок в обсерваторе, где на изоляции находились приехавшие из других регионов. Среди вновь прибывших также обнаружились больные.

Сейчас заболевшие полицейские направлены на лечение в специализированные медучреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Контактные сотрудники ОВД переведены на карантин и находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора. ( подробности)

В республиканской инфекционке уже приступили к их лечению.

Коронавирус в Бурятии, 2 мая: больных с легким течением COVID отправляют в пансионат

Мера, конечно, вынужденная. Основные силы специалистов сосредоточены в инфекционной больнице, где лечат коронавирус. Кроме того, тяжелых пациентов направляют и в ковидный госпиталь. В районных больницах открыты свои отделения, туда госпитализируют больных с легким течением болезни. При ухудшении вертолетом санавиации их доставляют в Улан-Удэ.

Система здравоохранения республики мобилизует все ресурсы на борьбу с коронавирусом. Так, в Улан-Удэ на базе Центра восточной медицины с 1 мая открывается пансионат для временной изоляции пациентов с легким или бессимптомным течением COVID-19. Их не помещают в специализированную больницу, но оставляют на попечение медицинского и обслуживающего персонала. Если кому-то из них станет хуже, на «Скорой» отвезут в инфекционку.

Принято решение об увеличении числа обсерваторов на базе местных турбаз и отелей. Во многих случаях, как в Кижинге, заражение коснулось больших семей. В этом райцентре открыли обсерватор на 77 мест для контактных.

Коронавирус в Бурятии, 2 мая:«Бессмертный полк» пройдет онлайн

Приближается 75-ая годовщина победы в Великой Отечественной войне, увы, полноценно отметить эту дату возможности в нынешней обстановке нет. Но традиционная акция «Бессмертный полк» всё-таки состоится.

Пройдет акция 9 мая в онлайн-формате. Для участия в онлайн-акции необходимо заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте Бессмертного полка России или через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». С начала недели на участие в «Бессмертный полк онлайн» было подано более 150 тысяч анкет.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 2 мая 2020 года.