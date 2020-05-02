2020-05-01T21:19:02+03:00
Общество

Газ Чаянды подаётся в «Силу Сибири» без перебоев: на месторождении организовали «чистую» зону

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в штатном режиме продолжает работу по добыче, подготовке и подаче газа по маршруту «Сила Сибири»
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Фото: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Фото: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
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Установку комплексной подготовки газа №3, которая является главным объектом месторождения, обслуживают 50 работников Чаяндинского нефтегазопромыслового управления (ЧНГПУ). В целях безопасности они не покидают «чистую» зону и обеспечиваются медицинскими средствами защиты и дезинфекции. Еще 55 человек работают на ПСП, с которого нефть подается в магистраль «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Работа на Чаяндинском промысле контролируется дистанционно за счет автоматической системы управления. Предприятием сформированы две специальные бригады, которые готовы оперативно отреагировать при необходимости.

В целях недопущения распространения инфекции COVID-19 на территории месторождения усилены меры безопасности. Была подготовлена запасная группа вахтового персонала из 28 человек, которые прошли тест на коронавирус и находятся на карантине. При необходимости рабочие уже к 13 мая будут готовы быстро прийти на замену.

Также совместно с якутскими специалистами создан план по предупреждению распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении, учитывающий все организации, работающие на месторождении, включая подрядные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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