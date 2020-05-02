Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 мая 2020: вахтовиков из Якутии вывезут, турбазы закрыты, в регионе возможна вспышка COVID

Коронавирус в Иркутске, 2 мая. Мы собрали для вас последние новости о ситуации с распространением вируса в регионе. Напомним, по последним данным, у нас 150 больных, и прирост за сутки уже не 1-2 случая, значительный. При этом выписаны из больниц 50 человек.

Коронавирус в Бурятии, 2 мая: вахтовиков вывезут из Якутии самолетом

В Якутии вспышка коронавируса на одном из месторождений распространился коронавирус и вахтовые поселки закрыли на карантин.

Сейчас там находятся 67 человек из Иркутской области, у которых закончился срок вахты. Мы приняли решение вывезти их домой. В ближайшее время за ними отправится самолет, - сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем инстаграме.

И пояснил:

Многие пишут, что мы не должны пускать в Иркутскую область людей, возвращающихся из территорий, где есть коронавирусная инфекция. Но сейчас в стране нет ни одного региона, где не было бы заболевших. А возвращающиеся — наши люди.Если мы не поможем им, то кто им поможет? Если мы бросим их в беде, кто завтра поможет нам самим?

Вахтовиков вывезут со строжайшими мерами безопасности и сразу отправят на 2 недели в обсерватор. Проверят здоровье. Поедут домой только тогда, когда будет точно ясно — здоровы.

Коронавирус в Иркутске, 2 мая: в ближайшие 2 недели возможен всплеск заболеваемости

Об этом шла речь на штабе по борьбе с коронавирусом накануне.

-Число заразившихся с каждым днем увеличивается, причем прирост в сутки значительный, - отметил Игорь Кобзев.- В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости. У нас один из самых низких индексов самоизоляции по стране в последние две недели – в пределах двух баллов. В период майских праздников мы призываем всех оставаться дома. (подробности)

Тут надо иметь в виду, что больной может и не иметь явных симптомов, перенести болезнь незаметно для себя. Но при этом оставаться заразным и опасным для пожилых, для слабых здоровьем, беременных. Будьте осторожнее!

Коронавирус в Иркутске, 2 апреля: турбазы и гостевые дома закрыты на Байкале

Вообще-то они были закрыты и раньше, после введения режима самоизоляции. Но теперь есть основания считать, что сезона ждать еще долго.

Деятельность турбаз и гостевых домов, предоставляющих места для временного проживания, не допускается, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Исключение составляет размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. При этом, у них должны быть при себе подтверждающие документы.

Чем больше будет больных, тем дальше — ослабление режима и летний отдых, это понятно. Остается радоваться за дачников, которые могут совершенно легально жить за городом.

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 2 мая 2020 года.