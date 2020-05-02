2020-05-01T22:15:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 мая 2020: вахтовиков из Якутии вывезут, турбазы закрыты, в регионе возможна вспышка COVID

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 мая 2020: вахтовиков из Якутии вывезут, турбазы закрыты, в регионе возможна вспышка COVID.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 мая 2020: вахтовиков из Якутии вывезут, турбазы закрыты, в регионе возможна вспышка COVID.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, 2 мая. Мы собрали для вас последние новости о ситуации с распространением вируса в регионе. Напомним, по последним данным, у нас 150 больных, и прирост за сутки уже не 1-2 случая, значительный. При этом выписаны из больниц 50 человек.

Коронавирус в Бурятии, 2 мая: вахтовиков вывезут из Якутии самолетом

В Якутии вспышка коронавируса на одном из месторождений распространился коронавирус и вахтовые поселки закрыли на карантин.

Сейчас там находятся 67 человек из Иркутской области, у которых закончился срок вахты. Мы приняли решение вывезти их домой. В ближайшее время за ними отправится самолет, - сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем инстаграме.

И пояснил:

Многие пишут, что мы не должны пускать в Иркутскую область людей, возвращающихся из территорий, где есть коронавирусная инфекция. Но сейчас в стране нет ни одного региона, где не было бы заболевших. А возвращающиеся — наши люди.Если мы не поможем им, то кто им поможет? Если мы бросим их в беде, кто завтра поможет нам самим?

Вахтовиков вывезут со строжайшими мерами безопасности и сразу отправят на 2 недели в обсерватор. Проверят здоровье. Поедут домой только тогда, когда будет точно ясно — здоровы.

Коронавирус в Иркутске, 2 мая: в ближайшие 2 недели возможен всплеск заболеваемости

Об этом шла речь на штабе по борьбе с коронавирусом накануне.

-Число заразившихся с каждым днем увеличивается, причем прирост в сутки значительный, - отметил Игорь Кобзев.- В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости. У нас один из самых низких индексов самоизоляции по стране в последние две недели – в пределах двух баллов. В период майских праздников мы призываем всех оставаться дома. (подробности)

Тут надо иметь в виду, что больной может и не иметь явных симптомов, перенести болезнь незаметно для себя. Но при этом оставаться заразным и опасным для пожилых, для слабых здоровьем, беременных. Будьте осторожнее!

Коронавирус в Иркутске, 2 апреля: турбазы и гостевые дома закрыты на Байкале

Вообще-то они были закрыты и раньше, после введения режима самоизоляции. Но теперь есть основания считать, что сезона ждать еще долго.

Деятельность турбаз и гостевых домов, предоставляющих места для временного проживания, не допускается, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Исключение составляет размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. При этом, у них должны быть при себе подтверждающие документы.

Чем больше будет больных, тем дальше — ослабление режима и летний отдых, это понятно. Остается радоваться за дачников, которые могут совершенно легально жить за городом.

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 2 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Пациенту хорошо, а легкие уже повреждены": главврач из Тольятти рассказал о коварстве коронавируса
Заслуженный врач РФ Николай Ренц - о том, как избежать инфекции не помогает прекрасный иммунитет и почему на койках все больше пациентов с почти точной вирусной пневомнией, но с отрицательными анализами
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24
Турбазы и гостевые дома временно закрыли в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах
10 полицейских заразились коронавирусом в Бурятии
Игорь Кобзев: «В ближайшие две недели может произойти резкий всплеск заболеваемости коронавирусом»
Прилетевший в Иркутск житель Новосибирска не хотел отправляться в обсерватор
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло до 150
Почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Дети устроили массовое купание в ледяной воде в Свирске
Ищут больше недели: 49-летний мужчина пропал без вести в Братске
Особый противопожарный режим ввели с 1 мая во всей Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 1 мая выросло до 141
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии 1 мая увеличилось до 325
Погода на 1 мая в Иркутске: днем до +22, вечером слабый дождь