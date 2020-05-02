2020-05-02T08:37:57+03:00
Общество

Иркутским предпринимателям вполовину снизили стоимость аренды мест на Центральном рынке

Рассматривается вопрос о снижении тарифа на услуги парковки
Мария ОСИПОВА
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Иркутским предпринимателям вполовину снизили стоимость аренды мест на Центральном рынкеИркутским предпринимателям вполовину снизили стоимость аренды мест на Центральном рынкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хорошая новость пришла от администрации Иркутска для предпринимателей, которые торгуют на Центральном рынке и семи муниципальных ярмарках. Власти города на 50% снизили для них плату за аренду торговых мест. Стоимость предоставления торговых мест снизили вполовину на три месяца – апрель, май и июнь.

– Таким образом мы решили поддержать сельхозпроизводителей и представителей малого бизнеса, которые сейчас, в период действия режима самоизоляции, остро ощущают падение покупательского спроса. Наша задача – помочь предпринимателям преодолеть этот кризис, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Еще одной мерой поддержки этих предпринимателей станет снижение тарифа на услуги парковки. Чтобы привлечь покупателей на Центральный рынок, планируется снизить тариф с 62 до 20 рублей в час.

В ближайшее время могут возобновить работу и сельскохозяйственные ярмарки вокруг здания Центрального рынка. Иркутяне вновь обретут возможность покупать свежие овощи, фрукты и другие экологически чистые продукты из деревень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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