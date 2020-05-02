2020-05-02T10:33:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 мая: инфекция еще в двух районах

На карте распространения коронавируса в Иркутске на 2 мая появились Куйтун и Бодайбо
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 мая: инфекция еще в двух районах.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 мая: инфекция еще в двух районах.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Конечно, это было неизбежно. Карта распространения коронавируса в Иркутской области пополнилась за прошедшие сутки двумя новыми районами. Это Куйтун и Бодайбо. Теперь очаги заражения есть в 17 территориях региона, а общее количество случаев с начала апреля - 166. В больницах находятся уже 108 больных, а утром 1 мая это число равнялось 86. Рост серьезный.

Как изменилась карта распространения коронавируса в Иркутской области ко 2 мая? Накануне вечером в больницу доставили больного из Куйтуна. Он приехал из Москвы. В Бодайбо же болезнь обнаружили у приехавшего из Белгорода. К сожалению, тут заразу передали по цепочке еще одному человеку.

Быстрее всего растет количество точек на карте распространения коронавируса в Иркутской области за сутки на 2 мая в самом областном центре. Утром первого мая было 88 заражений, к вечеру -95, а на утро - уже 105. Прирост на 17 случаев - приехали больные из Москвы и из Новосибирска, пополнился на 15 человек список контактных в очагах.

С трех до шести выросло число случаев заражения в Братске, все контактные По одному контактному больному стало больше в Ангарске и под Иркутском. А все это значит, что людям надо быть осторожнее, соблюдать правила. Тогда и карта распространения коронавируса в Иркутской области, которая сложилась на 2 мая, не будет так быстро пополняться.

Очень важно, что сейчас, несмотря на то, что очаги остаются, нет ни одного больного в Аларском районе и Черемхове. Все благополучно выздоровели.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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