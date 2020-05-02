Без крыши над головой: в Тайшете пенсионерка после пожара в доме вынуждена жить в курятнике

Пожар в доме одинокой пенсионерки из Тайшета Натальи Стародубцевой случился 18 апреля. Когда женщина одновременно включила в сеть электропечку и духовку, она и предположить не могла, что останется без крыши над головой. Но перегрузка сети вызвала короткое замыкание, а от коротнувшей проводки моментально вспыхнула вся кухня.

Быстро распространившийся огонь уничтожил кухню, мебель и технику. Обгорели стены и потолочные перекрытия. Жить в пострадавшем от пожара доме стало невозможно, и женщина вынуждена была перекочевать в стоящий рядом с домом курятник, потому что других построек у нее во дворе больше нет.

Так выглядит дом Натальи Стародубцевой после пожара. Фото: предоставлено Тайшетским ВДПО.

- В сарае для кур вместе с выводком цыплят, которые уцелели после пожара, женщина ночует и принимает пищу. Остальные помещения на ее участке не пригодны для проживания, - рассказала «КП-Иркутск» методист Тайшетского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ольга Вакулко. – Пенсия у нее маленькая, родственников нет, кто мог бы помочь с ремонтом.

Поэтому помогать погорелице взялись члены Тайшетского ВДПО и сотрудники местного благотворительного фонда «Матронушка». Они намерены восстановить дом, чтобы Наталья Стародубцева смогла вернуться к нормальной жизни. Специалисты уже побывали у пенсионерки, привезли ей продукты. Совместно с фондом «Матронушка» определили масштаб выгоревшей площади и составили смету на строительные материалы для ремонта дома.

В доме обгорели стены и потолочные перекрытия. Фото: предоставлено Тайшетским ВДПО.

- Проблема в том, что дом не оформлен в собственность пенсионерки, поэтому никакие компенсации ей не положены, - продолжает Ольга Вакулко. – В соцзащите и других государственных учреждениях не смогут ей помочь.

Сейчас, по словам Ольги Вакулко, добровольцы закупают строительные материалы. Благотворительный фонд ищет предпринимателей, кто сможет бесплатно заменить в доме погорелицы окна. Но самое главное – недостаток рабочих рук. Специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества ищут волонтеров, которые смогут помочь в восстановлении дома.

Жилище пенсионерки восстанавливают всем миром. Фото: предоставлено Тайшетским ВДПО.

- У женщины, помимо свалившейся на нее беды, имеется еще ряд тяжелых заболеваний, - говорит Ольга Вакулко. – На свою небольшую пенсию она не сможет восстановить дом.

По вопросу помощи можно обращаться по телефонам 8 (39563) 2-49-74; 8 (950) 136-37-67.