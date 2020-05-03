Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 мая: инфекция в 17 территориях, садоводства контролируют, на рынке снизили аренду

Коронавирус в Иркутске, 3 мая. По последним данным, в регионе 166 заражений ( цифра уточняется), 53 человека выздоровели. Заболеваемость в последние дни достаточно сильно растет и, как заявил глава региона Игорь Кобзев, мы можем получить вспышку к концу майских выходных, если не повысится чрезвычайно низкий уровень самоизоляции. Многие сейчас на дачах, и главное - работать или отдыхать, но не стремиться общаться с соседями.

Коронавирус в Иркутске: карта пополнилась Куйтуном и Бодайбо

Итак, территорий, в которых зафиксирован коронавирус, сейчас 17. Вечером 1 мая прибавился Куйтун ( туда приехал гость из столицы), а к утру 2 мая сдалось Бодайбо — сегодня это самая северная и отдаленная точка в регионе, есть случай заболевания, даже два. Заболел приезжий из Белгорода, заразу подхватил его знакомый из городка золотодобытчиков.

Основная «нагрузка» вируса падает на ставший зоной риска Иркутск -здесь 105 случаев заражения и шанс подхватить вирус больше, чем где-либо в регионе — распространенность болезни в городе, который по определению узловая точка для всех приезжих - 17, 5 случаев на 100 тысяч при средней по региону 6, 9.

Важно отметить, что зонами, свободными от болезни, стали Черемхово и Аларский район. Все больные там выздоровели.

Если сравнить ситуацию в Иркутской области с той, что сложилась в целом по Сибири, то она выглядит неплохо. Регион по-прежнему в аутсайдерах по заболеваемости( и подольше бы так). Иркутская область на 8-ом месте по распространенности заболевания, меньше только в Омске и Кемерове. Лидирует по этому показателю Хакасия, на втором месте Красноярский край и на третьем — Новосибирская область.

Коронавирус в Иркутске, 3 мая: в садоводствах работают патрули

Их гражданское название — дежурные группы, но функции — контроля за безопасностью. В состав групп входят представители органов исполнительной власти, садоводств, полиции, МЧС.

Они следят за тем, чтобы на участках не жгли прошлогоднюю траву, за тем, чтобы доставлялись продукты и самые необходимые лекарства, объясняют людям меры безопасности.

Это сделано для того, чтобы люди, выезжая в садоводства, могли здесь находиться четыре, пять дней, а по возможности, до конца майских праздников, не возвращаясь в город, - поясняет Игорь Кобзев. - У них должна быть возможность приобрести все необходимое: провизию, средства гигиены - здесь, в торговых точках, небольших магазинах на территории садоводств.

Серьезный контроль идет за водителями. В этом сезоне наличие защитной маски и резиновых перчаток - обязательное условие для каждого из них. Кроме того, на конечных пунктах муниципальный транспорт обязательно проходит дезобработку. Конечно, эти средства необходимы и каждому дачнику для проезда.

Коронавирус в Иркутске: будут дешевле торговые места

В апреле, мае и июне арендаторы на Центральном рынке и городских ярмарках за предоставление места заплатят вполовину дешевле.

Сделано это для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей и мелкий бизнес. Из-за самоизоляции люди не так часто, как раньше, ездят на рынок. И покупать у них сейчас стали много меньше.

Хотят снизить и тариф на услуги парковки вокруг рынка втрое. С сегодняшних 62 до 20 рублей. Также в планах восстановление ярмарки вокруг здания.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 мая.