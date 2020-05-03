2020-05-02T21:56:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 мая: появились новые очаги, больных тяжелой формой COVID из районов будут вывозить авиацией

Мы собрали для вас важные и последние новости по коронавирусу в Бурятии на 3 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 мая: появились новые очаги, больных тяжелой формой COVID из районов будут вывозить авиацией.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 мая: появились новые очаги, больных тяжелой формой COVID из районов будут вывозить авиацией.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Бурятии, 3 мая. В республике 355 случаев заболевания. Выписались из больницы 95, это немало. Но жителей республики просят быть максимально осторожными, меньше общаться даже со своими родственниками. Ведь заразны и те, кто переносит болезнь в бессимптомной форме.

Коронавирус в Бурятии: появились новые очаги болезни

Об этом рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

-Очень много случаев в Кижингинском районе, действует крупный очаг заболеваемости в МВД ( «КП»-Иркутск сообщала о заражении 10 сотрудников полиции в Иволгинском районе республики — авт). Тут нам удалось в тесном сотрудничестве с руководством ведомства в республике за 2 дня локализовать его и выявить всех контактных, - сказала Евгения Лудупова. - Продолжается регистрация случаев и у прибывших из различных городов, так появляются семейные очаги. Увы, но при еженедельных пробах у медиков тоже регистрируются единичные случаи болезни, как и среди персонала больницы №4. Много контактных на машзаводе. Однако в ближайшие дни их регистрация закончится.

Необходимо строжайшим образом всем соблюдать меры безопасности.

-Очередной случай связан с тем, что медсестра из отделения реанимации республиканской детской клинической больницы съездила в отпуск в Кижингинский район, - продолжает Евгения Лудупова. -И очаг появился в этом отделении. Все медики, контактирующие с больной, отправлены в обсерватор, помещены в отдельные боксы. Все продезинфицировано и работа возобновляется без ущерба для детей. В отделении реанимации новый персонал. Издан приказ для медицинских работников, направленный на то, чтобы максимально исключить любые контакты, только из дома на работу и обратно.

На входе в каждую больницу организован фильтр-бокс, и важно его использовать. А о каждом случае ОРВИ информировать. Но это касается любой организации.

Коронавирус в Бурятии: пациентов будут вывозить санавиацией

Об этом уже сообщалось, но сейчас появилась конкретика. Так, выяснилось, что в рамках федерального проекта по обеспечению доступности медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах республике выделено 200 млн рублей на эвакуацию пациентов с применением воздушных судов.

Благодаря этому врачи будут выезжать в районные больницы и проводить экстренные операции, эвакуировать пострадавших из отдаленных районов.Бригады санавиации будут участвовать и в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Полеты будут совершать самолет Л-410, который может сесть практически на любой подходящей полосе и вертолет Ми-8.

- Вчера мы уже вывозили наших пациентов из Северобайкальска с легкой формой коронавирусной инфекции, - доложила министр здравоохранения Евгения Лудупова на совещании республиканского оперативного штаба.

Напомним, в шести районах Бурятии и в Северобайкальске созданы и работают межрайонные центры для госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19. При тяжелой форме пациент подлежит немедленной медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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