2020-05-03T23:12:22+03:00
Общество

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 мая 2020: шаманов призвали не проводить тайлаганы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 4 апреля
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 мая 2020: шаманов призвали не проводить тайлаганы. Фото: община "Тэнгэри", Бурятия.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 мая 2020: шаманов призвали не проводить тайлаганы. Фото: община "Тэнгэри", Бурятия.
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Коронавирус в Бурятии, 4 мая. Больных все больше — по последним данным, 373 больных. Окончательно болезнь сломила четверых пожилых пациентов. Есть и позитивные новости - это число выздоровевших — 102 человека. Подробнее о том, что происходит в республике.

Коронавирус в Бурятии, 4 мая: ограничения коснутся и шаманских обрядов

Коронавирус захватывает все больше населения в республике. Не щадит болезнь никого. Режим самоизоляции должен быть распространен и на обряды, каким бы нарушением традиций это не казалось. Основные конфессии уже призвали верующих к осторожности и проведению молитв дома. Шаманов просят также отказаться от проведения массовых тайлаганов, семейно-родовых обрядов, которые по традиции приходятся на май и июнь.

Письмо о том, что тайлаганы это тоже массовые мероприятия и на них должны накладываться ограничения, направило шаманам республики Управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Отмечается, что в республике уже есть случаи заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений. В появившихся очагах заражения идет дезинфекция и массовое тестирование.

Коронавирус в Бурятии, 4 апреля: все республиканские депутаты сдали тест на инфекцию

На 6 мая назначена очередная сессия Народного Хурала Бурятии. Депутаты будут обсуждать и принимать решения по 21 вопросу жизни республики. В частности, они рассмотрят законопроекты социальной направленности, об усилении контроля за заготовкой древесины, внесении изменений в налоговое законодательство.

Но перед этим было решено проверить всех народных избранников и весь аппарат Народного Хурала на коронавирус. Сейчас все ждут результатов обследования.

Коронавирус в Бурятии, 4 апреля: получена первую партию дополнительных медицинских средств защиты

Первая партия благотворительной помощи из 6,9 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков поступила в Бурятию. По поручению заместителя председателя правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики централизованно закупает все необходимое.

Всего по этой программе в регион поставляются 26,2 тыс. респираторов, 13,3 тыс. защитных очков, 30,4 тыс. пар медицинских перчаток, 15,2 тыс. защитных комбинезонов. Все это должны доставить в течение мая.

«Одна из основных задач - обеспечить врачей необходимыми средствами для безопасной работы, по максимуму обеспечить им безопасность здоровья и сохранность жизни», - отметил Юрий Трутнев.

Финансирование мероприятий программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории Дальнего Востока идет с привлечением средств крупных российских компаний.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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