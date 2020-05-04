Жительница Чуны упала с моторной лодки и ударилась головой о винт

Отдых на даче обернулся трагедией для 43-летней жительницы Чуны, которая после посиделок с друзьями и катания на моторной лодке отправилась на больничную койку. Она упала с лодки в воду и сильно ударилась головой о работающий винт «моторки», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области

Инцидент произошел днем 2 мая. Две женщины и двое мужчин отдыхали на даче у знакомого. Изрядно выпив, компания решила покататься на лодке по реке Чуна. Лодка находилась у хозяина дачи на хранении, прав на ее управление он не имел. Однако это не остановило веселую компанию – они взяли ключи и поехали кататься.

- Во время движения одна из женщин выпала за борт, - пояснили спасатели. – Она встала на нос движущейся лодки, не удержалась и упала в воду. Течением женщину занесло под лодку, где она ударилась головой о винт, получив тяжелую травму.

Женщина потеряла сознание. Течением ее понесло вниз по реке. Друзья быстро сообразили, что к чему, и остановили лодку. Мужчина, который управлял плавсредством, бросился в воду и поймал пострадавшую.

- Не дожидаясь помощи, мужчины вытащили пострадавшую на берег, отвезли в больницу, после чего скрылись, - говорят в МЧС. – Сейчас по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция и инспекторы ГИМС ищут участников происшествия. В отношении владельца лодки составлен административный протокол по статье «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления».

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