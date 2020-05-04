Выпускал пар: в Иркутске парень поссорился с девушкой и устроил дрифт по тротуарам

Видео автомобиля, рассекающего по тротуарам и скверам в Иркутске, облетело соцсети и вызвало волну негодования среди горожан. На кадрах видно, как водитель автомобиля, взятого в каршеринг, лихачит на пешеходных дорожках одного из скверов Иркутска, резко разворачивается, тормозит и снова прибавляет скорость. Прохожим чудом удается уворачиваться от взбесившейся иномарки.

Возмущенные иркутяне сообщили о дрифтере в полицию. Там водителя иномарки быстро вычислили и задержали. Оказалось, за рулем арендованной машины был 23-летний студент одного из иркутских вузов.

- Было установлено, что автомобиль принадлежал каршеринговой компании, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Установив принадлежность автомобиля и получив исчерпывающие данные о пользователях, автоинспекторы в течении нескольких часов задержали водителя.

Выяснилось, парень таким образом решил выпустить пар после ссоры с девушкой. Молодой человек рассказал полицейским, что так решил себя успокоить. Правда, о немногочисленных прохожих, которые стали очевидцами дрифта, нарушитель не подумал – лихие трюки на машине он делал в общественном месте, где находились люди.

- В отношении лихача составлены три административных протокола. За нарушение правил дорожного движения молодого иркутянина ждет штраф, - пояснили в полиции.

О том, помирился ли дрифтер со своей девушкой после столь своеобразного заезда и визита в полицию, не сообщается.