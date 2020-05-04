2020-05-04T13:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Работники психоневрологического центра заболели коронавирусом в Бурятии

Они рискуют заразить 239 пациентов и сотрудников учреждения
Мария ОСИПОВА
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Работники психоневрологического центра заболели коронавирусом в БурятииРаботники психоневрологического центра заболели коронавирусом в БурятииФото: Александр ГЛУЗ
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В Бурятии зафиксированы случаи заражения коронавирусом у двух работников психоневрологического центра Закаменского района. Там Covid-19 подтвердился у медсестры и технички, которые теперь рискуют перезаражать всех пациентов и остальных сотрудников центра. Назревает новый скандал из-за халатности медицинского персонала.

Комплексный центр социального обслуживания населения Закаменского района, в который входит и психоневрологический диспансер, был закрыт на полный карантин 17 апреля. Дежурная смена врачей, медсестер и технического персонала, которая работала там в эти дни, должна была смениться через 14 дней. Пересменка персонала состоялась 1 мая, а уже 3 мая у заступивших на дежурство медсестры и технички выявили коронавирус. Хотя, согласно протоколу заседания оперативного штаба министерства социальной защиты населения республики Бурятия, все медики имеют право выходить на работу только при отрицательном тесте на Covid-19.

- Учреждение должно было следовать следующему алгоритму действий - «заступающую очередную смену подведомственных учреждений допускать только после сдачи тест-анализов на коронавирусную инфекцию и при наличии отрицательных показаний», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии. – Однако в центре сотрудники заступили во вторую смену, не дождавшись результатов тест-анализов, и приступили к работе.

Заболевшие Covid-19 медсестра и техничка и еще 32 работника центра вышли на смену без результатов теста на коронавирус по решению директора учреждения. Директор разрешил сотрудникам приступить к работе, предварительно не согласовав этот момент с министерством соцзащиты. И хотя персонал предварительно обследовали и взяли у всех тесты на коронавирус, результаты пришли только 3 мая.

Круг людей, с которыми за эти три дня контактировали заболевшие сотрудники центра, достаточно широк: 207 пациентов и 32 работника. И это не считая членов семей больных сотрудников. Теперь всех контактных проверят на коронавирус. Учреждение вновь будет закрыто на карантин. А в отношении руководства комплексного центра социального обслуживания населения Закаменского района будет проведена служебная проверка по случаю заноса коронавирусной инфекции.

- Сейчас в центре продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, - продолжают в правительстве республики. – Кроме того, всех контактировавших с больными людей поместят под медицинское наблюдение, помещения центра дополнительно продезинфицируют.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия в адрес главы Закаменского района выдано предписание о вводе с 3 мая режима самоизоляции на территориях двух сел – Баянгол и Мылинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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