Новорожденного бельчонка выхаживают в Иркутской зоогалерее

Жительница Иркутска 29 апреля на 16-ом километре Байкальского тракта увидела на земле маленький комочек, в котором едва теплилась жизнь. Подойдя поближе, девушка поняла, что перед ней – совсем крошечный новорожденный детеныш белки. Срочно спасая бельчонка, она привезла его в Иркутскую зоогалерею, где теперь сотрудники зоопарка борются за жизнь малыша.

- Перепуганная девушка уже практически в полночь примчалась в город, боясь, что до утра детеныш не доживёт, - рассказывает координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Не до жил бы – у малыша было сильнейшее переохлаждение. Так что, спасительница подоспела вовремя.

Как детеныш оказался на земле – не известно. Однако Людмила Ивушкина предполагает, что белка выронила малыша при переноске, а потом не смогла найти. По ее словам, белки часто меняют гнезда и могут переносить детей из одного в другое место хоть каждые пять – десять дней 5-10.

Получив маленькое хвостатое чудо, всего 40 граммов весом, сотрудники зоогалереи взялись выхаживать бельчонка. Перво-наперво малыша отогрели и накормили из шприца. За несколько дней детеныш окреп.

Таким был бельчонок, когда его только привезли в зоогалерею. Фото: Людмила Ивушкина

- После такого переохлаждения чаще всего страдают почки, и мы боялись, что они не заработают, - поясняет Людмила Ивушкина. – Но опасения оказались напрасными. Малыш прекрасно себя чувствует и растет.

В основном бельчонок, как и все детки, ест, спит и набирает вес. В его маленький рот уже начала помещаться соска для котят.

В маленький рот бельчонка уже начала помещаться соска для котят. Фото: Людмила Ивушкина

- Это большой прогресс, потому что первые дни его приходилось кормить из шприца, - говорит Людмила Ивушкина.

Удастся ли вернуть малыша в природу, когда он подрастет и окончательно окрепнет – пока не известно: слишком уж он еще малюсенький.

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