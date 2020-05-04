2020-05-04T14:25:36+03:00
Дом. Семья

Новорожденного бельчонка выхаживают в Иркутской зоогалерее

Жительница Иркутска подобрала малыша на земле на Байкальском тракте
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Новорожденного бельчонка выхаживают в Иркутской зоогалерее. Фото Людмилы ИвушкинойНоворожденного бельчонка выхаживают в Иркутской зоогалерее. Фото Людмилы Ивушкиной
Изменить размер текста:

Жительница Иркутска 29 апреля на 16-ом километре Байкальского тракта увидела на земле маленький комочек, в котором едва теплилась жизнь. Подойдя поближе, девушка поняла, что перед ней – совсем крошечный новорожденный детеныш белки. Срочно спасая бельчонка, она привезла его в Иркутскую зоогалерею, где теперь сотрудники зоопарка борются за жизнь малыша.

- Перепуганная девушка уже практически в полночь примчалась в город, боясь, что до утра детеныш не доживёт, - рассказывает координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Не до жил бы – у малыша было сильнейшее переохлаждение. Так что, спасительница подоспела вовремя.

Как детеныш оказался на земле – не известно. Однако Людмила Ивушкина предполагает, что белка выронила малыша при переноске, а потом не смогла найти. По ее словам, белки часто меняют гнезда и могут переносить детей из одного в другое место хоть каждые пять – десять дней 5-10.

Получив маленькое хвостатое чудо, всего 40 граммов весом, сотрудники зоогалереи взялись выхаживать бельчонка. Перво-наперво малыша отогрели и накормили из шприца. За несколько дней детеныш окреп.

Таким был бельчонок, когда его только привезли в зоогалерею. Фото: Людмила Ивушкина

Таким был бельчонок, когда его только привезли в зоогалерею. Фото: Людмила Ивушкина

- После такого переохлаждения чаще всего страдают почки, и мы боялись, что они не заработают, - поясняет Людмила Ивушкина. – Но опасения оказались напрасными. Малыш прекрасно себя чувствует и растет.

В основном бельчонок, как и все детки, ест, спит и набирает вес. В его маленький рот уже начала помещаться соска для котят.

В маленький рот бельчонка уже начала помещаться соска для котят. Фото: Людмила Ивушкина

В маленький рот бельчонка уже начала помещаться соска для котят. Фото: Людмила Ивушкина

- Это большой прогресс, потому что первые дни его приходилось кормить из шприца, - говорит Людмила Ивушкина.

Удастся ли вернуть малыша в природу, когда он подрастет и окончательно окрепнет – пока не известно: слишком уж он еще малюсенький.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иркутская область занимает девятое место в Сибири по распространенности коронавируса
У жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области выкупят землю под строительство дамб
Без вести пропавшего Андрея Барнева разыскивают полицейские в Иркутске
Дружинников могут привлечь к патрулированию улиц в Иркутске
Иркутянка лишилась сбережений, желая заработать на спортивных ставках
Пост ГИБДД для проверки цифровых пропусков у водителей установят в Тулуне
В Куйтуне полицейским пришлось догонять пьяного лихача, сбежавшего из автомобиля
Погорельцам в Зиме помогут построить новые дома и обеспечат картофелем для посадки
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 407 человек
В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар
Иркутских срочников, демобилизовавшихся из армии, будут отправлять в обсерваторы
Число больных коронавирусом в Иркутске на 4 мая выросло до 200
Погода в Иркутске на 4 мая: жарко и без осадков
195 случаев коронавируса подтверждены в Иркутской области
Коронавирус подтвердился сразу у 10 жителей Усть-Илимска
38 торговых центров закрыты в Иркутске из-за коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии 3 мая увеличилось до 373
Пятый человек с коронавирусом умер в Иркутской области
Еще пять пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличилось на восемь
Количество заболевших коронавирусом 3 мая в Иркутской области выросло до 177
Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки
Индекс самоизоляции в Иркутске на 3 мая составил 3,7 балла
В санатории в Бурятии сточные воды из ванн и туалетов сливали прямо в лес
Организатора наркопритона осудили в Иркутске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 2 мая составил 2,8 баллов